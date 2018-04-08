Премьер-лига. 25-й тур. «Спартак» крупно обыгрывает «Анжи» на гостевом поле

В матче 25-го тура чемпионата России в Каспийске встречались «Анжи» и «Спартак». Москвичи одержали крупную победу на гостевом поле.

Премьер-лига. 25-й тур.

СПАРТАК — АНЖИ – 1:4 (1:3)

Каспийск. 8 апреля.

Стадион: «Анжи-Арена». 18744 зрителя.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов (Мусалов, 46), Маркелов (Хубулов, 46), Яковлев, Лескано, Будковский (Калмыков, 85).

«Спартак»: Селихов, Петкович, Максимович, Кутепов, Комбаров, Зобнин, Пашалич, Самедов, Ханни (Мельгарехо, 84), Промес, Луис Адриано (Зе Луиш, 77).

Голы: 1:0 — Промес (10), 2:0 — Промес (14), 3:0 — Промес (27 — с пенальти), 3:1 — Лескано (36), 4:1 — Кутепов (56).



7 (3) удары(в створ) 10 (5)

9 фолы 18

2 угловые 3

2 офсайды 1

45 % владения мячом 55

«Спартак» одержал три победы подряд, погоня за чемпионстовом продолжается. Отрыв от «Локомотива» — два очка, но у «железодорожников» есть матч в запасе. В Каспийске «красно-белые» были явными фаворитами. Героем мачта стал Куинси Промес. Голландец оформил хет-трик в ворота Александра Будакова. Весь первый тайм прошел под доминированием москвичей, лишь на 36-й минуте Хуан Лескано распечатал ворота Александра Селихова. Перерыв — 1:3. Второй тайм был более менее равным, но «Спартаку» удалось забить четвертый мяч. Автор гола стал Илья Кутепов. «Анжи» в концовке матча мог забивать второй гол, но тот же Хуан Лескано попал в перекладину. Матч завершен. На табло — 1:4.

Фото: Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»