Премьер-лига. 25-й тур. «Рубин» обыгрывает «Ахмат»

Казанский «Рубин» одержал волевую победу над грозненским «Ахматом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Премьер-лига. 25-й тур

РУБИН – АХМАТ – 3:2 (1:1)

Казань. 7 апреля.

Стадион: «Казань-Арена». 18856 зрителей

Судья: Алексей Матюнин (Москва)

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов (Устинов, 84), Сорокин, Гранат, Кузьмин, Могилевец (Карадениз, 68), Нобоа, Попов, Коновалов, Навас, Азмун (Шекари, 78).

«Ахмат»: Городов, Родолфо, Анхель, Семенов, Уциев, Иванов (Балай, 72), Швец, Митришев, Исмаэл (Бериша, 81), Мохаммади, Мбенг (Роши, 66).

Голы: 0:1— Митришев (1), 1:1 — Попов (49), Азамун — 2:1 (63), 3:1 — Азмун (70), 3:2 — Митришев (86).

Предупреждения: Семенов (10), Кузьмин (23), Мохаммади (55), Анхель (62), Сорокин (82).

6 (5) удары(в створ) 5 (4)

10 фолы 11

1 угловые 4

4 офсайды 3

58 % владения мячом 42

Счет в матче открыл игрок «Ахмата» Магомед Митришев, отличившись уже на 17-й секунде встречи. Его гол стал самым быстрым в нынешнем сезоне чемпионата России. «Рубин» во втором тайме забил три мяча. Дублем отметился Сердар Азмун, еще один мяч добавил Ивелин Попов. На 86-й минуте Митришев оформил дубль, но это не спасло «Ахмат» от поражения. «Рубин» набрал 31 очко и поднялся на восьмое место в таблице. «Ахмат» с 27-ю баллами остался на 11-й строчке.

Фото: ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»