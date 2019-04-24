Премьер-лига. 25-й тур. «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в Казани

В матче 25-го тура чемпионата России встречались казанский «Рубин» и «Уфа». Матч завершился ничьей, команды поделили очки.

Премьер-лига. 25-й тур

РУБИН (КАЗАНЬ) — УФА — 1:1 (0:1)

Казань. 24 апреля.

Стадион «Казань Арена». 5866 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Калинин, Уремович, Сорокин, Цаллагов, Камболов, Иг. Коновалов, Могилевец (Акбашев, 69), Подберезкин (Башкиров, 83), Бухаров (Сагитов, 33), Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 69).

Голы: 0:1 — Ванек, 1:1 — Сорокин.

Предупреждения: Могилевец (5), Карп (21), Сорокин (35), Акбашев (84)

6 (2) удары (в створ) 5 (2)

8 фолы 16

6 угловые 1

0 офсайды 1

45 % владения мячом 55

Символический первый удар по мячу в матче нанес хоккеист казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов, недавно сыгравший в качестве футболиста за челнинский «КАМАЗ» в официальном матче первенства ПФЛ. Первый тайм у команд вышел осторожным, с минимальным количеством атак и практически без опасных моментов. Тем не менее, в добавленное время вперед вышла «Уфа», мяч в ворота после прострела Кругового переправил Ванек. После перерыва уфимцы завладели мячом, но ничего не извлекли из своего преимущества, пропустив ответный гол в исполнении Сорокина, головой замкнувшего навес Полоза. Далее инициатива перешла к игрокам «Рубина», но больше голов в матче забито не было. Ничья, безвыигрышная серия казанцев продлилась до 6 матчей, «Уфа» не выигрывает 3 матча подряд.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Источник: еженедельник «Футбол»