Премьер-лига. 25-й тур. «Ростов» одерживает «сухую» победу

Завершилась встреча 25-го тура чемпионата России. «Ростов» минимально обыграл «Уфу».
Премьер-лига. 25-й тур
РОСТОВ – УФА – 1:0 (1:0)
Ростов-на-Дону. 25 апреля.
Стадион: «Олимп-2».
Судья: Алексей Николаев (Москва).
«Ростов»: Медведев, Симич, Сесар Навас, Мевля (Могилевец, 27), Терентьев, Гацкан, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Ерохин, Байрамян, Азмун (Девич, 66).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Засеев (Сысуев, 84), Карп, Фатаи (Игбун, 38).
Голы: 1:0 — Полоз.
Предупреждения: Безденежных (21), Карп (28), Никитин (53).
2 (1) удары (в створ) 9 (4)
10 фолы 13
6 угловые 7
0 офсайды 1
50 % владения мячом 50
В прошлом туре «Ростов» наконец-то прервал свою безголевую серию, с крупным счетом обыграв лидирующий «Спартак». «Уфа», начав за здравие под руководством Семака, сейчас откровенно сдала: поражения от трех столичных клубов – ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» (причем, красно-зеленым аж дважды – в чемпионате и Кубке) и, добившись ничьей только в поединке с «Амкаром». «Ростов» провел весь матч в стиле, который уже становится фирменным. Для победы «желто-синим» понадобился всего 1 удар в створ ворот за 90 минут встречи: навес Нобоа с правого фланга, игра Полоза на опережении, и точный удар головой — секрет успеха ростовчан.
Фото: пресс-служба «Ростова»
Источник: Еженедельник «Футбол»