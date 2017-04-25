Премьер-лига. 25-й тур. «Ростов» одерживает «сухую» победу

Завершилась встреча 25-го тура чемпионата России. «Ростов» минимально обыграл «Уфу».

Премьер-лига. 25-й тур

РОСТОВ – УФА – 1:0 (1:0)

Ростов-на-Дону. 25 апреля.

Стадион: «Олимп-2».

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Ростов»: Медведев, Симич, Сесар Навас, Мевля (Могилевец, 27), Терентьев, Гацкан, Нобоа, Полоз (Препелицэ, 77), Ерохин, Байрамян, Азмун (Девич, 66).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Никитин, Сухов, Стоцкий, Безденежных (Обляков, 70), Пауревич, Засеев (Сысуев, 84), Карп, Фатаи (Игбун, 38).

Голы: 1:0 — Полоз.

Предупреждения: Безденежных (21), Карп (28), Никитин (53).

2 (1) удары (в створ) 9 (4)

10 фолы 13

6 угловые 7

0 офсайды 1

50 % владения мячом 50

В прошлом туре «Ростов» наконец-то прервал свою безголевую серию, с крупным счетом обыграв лидирующий «Спартак». «Уфа», начав за здравие под руководством Семака, сейчас откровенно сдала: поражения от трех столичных клубов – ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» (причем, красно-зеленым аж дважды – в чемпионате и Кубке) и, добившись ничьей только в поединке с «Амкаром». «Ростов» провел весь матч в стиле, который уже становится фирменным. Для победы «желто-синим» понадобился всего 1 удар в створ ворот за 90 минут встречи: навес Нобоа с правого фланга, игра Полоза на опережении, и точный удар головой — секрет успеха ростовчан.

Фото: пресс-служба «Ростова»

Источник: Еженедельник «Футбол»