Премьер-лига. 25-й тур. «Краснодар» потерял очки в матче с «Ахматом»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» в Грозном принимал «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева потеряли очки в гостевом матче.

Премьер-лига. 25-й тур

АХМАТ — КРАСНОДАР — 1:1 (1:0)

Грозный. 25 апреля.

Стадион «Ахмат-Арена». 11 997 зрителей

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, Семенов, Нижич, Раванелли, Исмаэл, Швец, Иванов, Бериша (Балай, 66), Роши (Уциев, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Скопинцев (Уткин, 68), Каборе, Вандерсон, Классон, Газинский, Петров, Игнатьев (Стоцкий, 79).

Голы: 1:0 — Семенов (2), 1:1 — Классон (49, с пенальти).

Предупреждения: Газинский (24), Швец (63), Игнатьев (63), Каборе (68), Мартынович (71).

16 (7) удары (в створ) 7 (4)

3 фолы 15

11 угловые 2

4 офсайды 1

44 % владения мячом 56

В самом начале матча защитник «Ахмата» Семенов открыл счет встречи. После подачи со штрафного игрок поразил ворота гостей прекрасным ударом головой. Весь первый тайм хозяева контролировали игру, не дав гостям сравнять счет. Но во второй половине встречи арбитр назначил пенальти в ворота грозненской команды, который успешно реализовал Классон. Швед забил свой девятый гол в сезоне. Матч завершился ничьей, «Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка. А «Краснодар» идет на 3-м месте, имея в своем запасе 43 очка.

Фото: твиттер ФК «Ахмат»

Источник: Еженедельник «Футбол»