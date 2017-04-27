Премьер-лига, 25-й тур, «Краснодар» обыгрывает «Амкар» на выезде

Завершилась игра «Амкар» — «Краснодар». Гости уверенно победили и увеличили отрыв от «Ростова». Голы на счету Смолова и Вандерсона.
Премьер-лига. 25-й тур.
АМКАР — КРАСНОДАР – 0:2 (0:0)
Пермь. 25 апреля.
Стадион: «Звезда». 5471 зрителей.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Амкар: Хомич, Милькович, Конде, Занев, Зайцев, Гиголаев, Комолов (Йовичич, 79), Гол, Баланович (Гасилин, 73), Прокофьев (Костюков, 46), Бодул.
Краснодар: Синицын, Рамирес, Мартынович, Гранквист, Петров, Шишкин (Жигулев, 83), Газинский, Подберезкин (Перейра, 62), Классон, Перейра, Смолов, Вандерсон (Жоаозиньо, 77).
Голы: 0:1 – Смолов (63), 0:2 – Вандерсон (76).
Предупреждение: Гиголаев (81).
10 (6) удары (в створ) 11 (7)
11 фолы 11
6 угловые 7
2 офсайды 1
39 % владения мячом 61 %
В матче 25-го тура РФПЛ пермский «Амкар» принимал дома «Краснодар». В случае победы, «быки» сократили бы отставание от «Зенита» до пяти очков. Первый тайм на вязком поле прошел в равной борьбе и почти без моментов. В начале второй половины Смолов не использовал чистый выход один на один – выручил Хомич. Но на 63-й минуте Федор реабилитировался, покатив мяч в дальний угол – 0:1. Победу гостей красивым дальним ударом закрепил Вандерсон. 2:0 – «Краснодар» одерживает заслуженную победу.
Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»