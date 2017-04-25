Премьер-лига, 25-й тур. Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Завершилась первая игра 25-го тура РФПЛ. «Спартак» сумел минимально обыграть «Урал».

Премьер-лига. 25-й тур

СПАРТАК – УРАЛ – 1:0 (1:0)

Москва. 25 апреля.

Стадион: «Открытие Арена». 26291 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 71), Мельгарехо, Промес.

«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.

Голы: 1:0 — Фернандо (23).

Предупреждения: Попов (51), Балажиц (74).

11 (5) удары (в створ) 5 (4)

13 фолы 12

9 угловые 10

5 офсайды 3

59 % владения мячом 41

К очной встрече комнды подошли с потерями в составе: у «Спартака» был дисквалифицирован Денис Глушаков, у «Урала» по аналогичной причине не вышли Павлюченко, Емельянов и Бикфалви. Счет открыли москвичи: Фернандо с помощью рекошета соперника «распечатал» ворота «шмелей». Во втором тайме обе команды так и не смогли забить друг другу голов. Красно-белые с 57 очками продолжают лидировать в чемпионате. Уральцы же вторую встречу кряду не могут забить мячей.

Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»