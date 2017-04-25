Премьер-лига, 25-й тур. Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»

Завершилась первая игра 25-го тура РФПЛ. «Спартак» сумел минимально обыграть «Урал».
Премьер-лига. 25-й тур
СПАРТАК – УРАЛ – 1:0 (1:0)
Москва. 25 апреля.
Стадион: «Открытие Арена». 26291 зрителей.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Таски, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Тигиев, 88), Попов (Ананидзе, 71), Мельгарехо, Промес.
«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Кулаков, Динга (Манучарян, 46), Павленко, Коробов (Серченков, 77), Лунгу, Димитров (Ломакин, 82), Ильин.
Голы: 1:0 — Фернандо (23).
Предупреждения: Попов (51), Балажиц (74).
11 (5) удары (в створ) 5 (4)
13 фолы 12
9 угловые 10
5 офсайды 3
59 % владения мячом 41
К очной встрече комнды подошли с потерями в составе: у «Спартака» был дисквалифицирован Денис Глушаков, у «Урала» по аналогичной причине не вышли Павлюченко, Емельянов и Бикфалви. Счет открыли москвичи: Фернандо с помощью рекошета соперника «распечатал» ворота «шмелей». Во втором тайме обе команды так и не смогли забить друг другу голов. Красно-белые с 57 очками продолжают лидировать в чемпионате. Уральцы же вторую встречу кряду не могут забить мячей.
Фото: официальный твиттер ФК «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»