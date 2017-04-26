Премьер-лига, 25-й тур. ЦСКА одержал разгромную победу в столичном дерби

Завершилась очередная игра 25-го тура РФПЛ. ЦСКА без особых проблем расправился с «Локомотивом».
Премьер-лига. 25-й тур.
ЦСКА — ЛОКОМОТИВ — 4:0 (3:0)
Москва. 26 апреля.
Стадион: «ВЭБ Арена». 25694 зрителя.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 81), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 64), Ионов.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.
Голы: 1:0 — Дзагоев (11), 2:0 — Витиньо (39), 3:0 — Головин (45), 4:0 — Натхо (52).
12 (7) удары (в створ) 8 (5)
12 фолы 13
5 угловые 4
0 офсайды 4
46 % владения мячом 54
Полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев стал главным действующим лицом первых минут матча: он забил первый гол в дерби, он же и был заменен на 17-й минуте из-за повреждения. Но красно-синие справились без хавбека и сделали счет разгромным еще до перерыва: Витиньо и Головин отправили по мячу в ворота Гилерме. Второй тайм стал чистой формальностью. ЦСКА усилиями Натхо установил окончательный счет — 4:0. Футболисты Виктора Гончаренко сумели победить на глазах у главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который присутствовал на матче. Благодаря победе «армейцы» восстановили 7-очковое отставание от лидеров чемпионата перед очной встречей с красно-белыми.
Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»