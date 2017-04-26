Премьер-лига, 25-й тур. ЦСКА одержал разгромную победу в столичном дерби

Завершилась очередная игра 25-го тура РФПЛ. ЦСКА без особых проблем расправился с «Локомотивом».

Премьер-лига. 25-й тур.

ЦСКА — ЛОКОМОТИВ — 4:0 (3:0)

Москва. 26 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 25694 зрителя.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, Игнашевич, Вернблум, Головин, Фернандес (Тошич, 81), Натхо, Дзагоев (Набабкин, 17), Витиньо (Чалов, 64), Ионов.

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, И. Денисов, Тарасов (Баринов, 46), Фернандеш, Майкон (Фарфан, 46), Ал. Миранчук (Игнатьев, 68), Ари.

Голы: 1:0 — Дзагоев (11), 2:0 — Витиньо (39), 3:0 — Головин (45), 4:0 — Натхо (52).

12 (7) удары (в створ) 8 (5)

12 фолы 13

5 угловые 4

0 офсайды 4

46 % владения мячом 54

Полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев стал главным действующим лицом первых минут матча: он забил первый гол в дерби, он же и был заменен на 17-й минуте из-за повреждения. Но красно-синие справились без хавбека и сделали счет разгромным еще до перерыва: Витиньо и Головин отправили по мячу в ворота Гилерме. Второй тайм стал чистой формальностью. ЦСКА усилиями Натхо установил окончательный счет — 4:0. Футболисты Виктора Гончаренко сумели победить на глазах у главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, который присутствовал на матче. Благодаря победе «армейцы» восстановили 7-очковое отставание от лидеров чемпионата перед очной встречей с красно-белыми.

Армейская трибуна в огнях. Разгром соперника в дерби — настоящий праздник! A post shared by Еженедельник «Футбол» (@ftbl60) on Apr 26, 2017 at 10:54am PDT

Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»