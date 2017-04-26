Премьер-лига, 25-й тур. «Арсенал» победил «Крылья Советов»

«Арсенал» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 25-го тура и сравнялся с самарцами по очкам. Голами отметились Григалава и Расич.

Премьер-лига, 25-й тур.

АРСЕНАЛ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:0 (1:0)

Тула. 26 апреля

Стадион: «Арсенал». 5200 зрителей.

Судья: Александр Егоров (Саранск)

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Беляев, Сунзу, Бурчану, К. Комбаров, Александров, Максимов (Расич, 73), Бурмистров (Горбатенко, 65), Думбия (Рыжков, 90), Шевченко.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов (Садик, 72), Зотов, Божин, Надсон, Зинков (Глеб, 54), Зуев, Мияйлович, Корниленко, Бруно (Ткачев, 58), Паскуато.

Голы: 1:0 — Григалава (31), 2:0 — Расич (80).

Предупреждения: Беляев (14), Таранов (18), Мияйлович (44), Зотов (59), Буручану (60)

13 (5) удары (в створ) 11 (4)

7 фолы 16

3 угловые 5

4 офсайды 2

51 % владения мячом 49

Самарцы начали встречу активнее хозяев и упустили несколько перспективных моментов, за что поплатились пропущенным голом. После неудачной подачи с углового Бурмистров сделал повторный заброс в штрафную гостей, где здорово сыграл Григалава, головой подрезав мяч в правый нижний угол ворот. Больше забитых мячей в первом тайме зрители не увидели. В начале второго отрезка «Арсенал» вновь забил, однако гол Шевченко не был засчитан из-за положения вне игры. Тем не менее туляки прибрали инициативу к своим рукам и ногам, и ближе к концу матча это принесло результат. Горбатенко сделал передачу через все поле на свежего Расича, вратарь «Крыльев» Конюхов, неверно оценив ситуацию, выдернулся из ворот, и аргентинец легко и непринужденно перекинул мяч в сетку через оплошавшего голкипера. Гости имели шансы забить, однако воспользоваться ими так и не смогли. После этой встречи «Арсенал» догнал «Крылья Советов» в таблице: у обеих команд стало по 21 очку.

Фото: твиттер ФК «Арсенал» Тула

Источник: Еженедельник «Футбол»

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