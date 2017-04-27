Премьер-лига. 25-й тур. «Анжи» вырывает ничью у «Томи» на 97-й минуте

В рамках 25-го тура «Анжи» в Каспийске принимал «Томь». Хозяева пробили три пенальти, но победить «томичей» не смогли.

Премьер-лига. 25-й тур.

АНЖИ – ТОМЬ – 3:3 (1:1)

Каспийск. 27 апреля

Стадион: «Анжи Арена». 10000 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Юрченко, Мусалов (Брызгалов, 55), Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс (Эззатоллахи, 74), Будковский (Прудников, 46).

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов (Букачев, 66), Пугин, Голышев, Гвинейский (Салахутдинов, 86), Соболев (Большунов, 77).

Голы: 0:1 — Соболев (25), 1:1 — Хубулов (29 — с пенальти), 2:1 — Хубулов (51 — с пенальти), 2:2 — Гвинейский (70), 2:3 — Большунов (90), 3:3 — Хубулов (90 — с пенальти).

Предупреждения: Голышев (27), Хубулов (37), Осипов (45), Соболев (47), Митерев (49), Гулиев (63), Букачев (83), Карымов (90), Большунов (90).

16 (7) удары (в створ) 11 (3)

11 фолы 27

12 угловые 1

4 офсайды 1

65 % владения мячом 35

В первой половине встречи команды обменялись забитыми мячами. Второй тайм выдался еще более результативным. Сначала «Анжи» повел в счете – Арсен Хубулов реализовал второй свой пенальти в матче. Томские футболисты не сдались и отыгрались, а в добавленное арбитром время вышли вперед. Но победу «Томь» удержать не смогла. На 97 минуте встречи Безбородов назначил третье пенальти в ворота гостей. Арсен Хубулов оформил хет-трик. В итоге «Томь» потеряла два очка и усугубила свое положение в таблице. «Анжи» остался на 12 строчке.

Фото: Твиттер «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»