Премьер-лига. 25-й тур. «Амкар» обыгрывает «СКА – Хабаровск»

«Амкар» увозит 3 очка из Хабаровска. И на время покидает зону стыковых матчей.

Премьер-лига. 25-й тур

СКА-ХАБАРОВСК – АМКАР – 0:2.

Хабаровск. 7 апреля.

Стадион: «имени Владимира Ленина». 4 897 зрителей

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Казанков, 81), Димидко, Аделейе, Никифоров (Маркович, 70), Наваловский, Кабутов, Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульский.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Рязанцев (Костюков, 70), Комолов, Гащенков, Гол (Эззатоллахи, 64), Огуде, Оланаре.

Голы: 0:1— Рязанцев (45), 0:2 — Костюков (90).

Удаление: Кабутов (57).

7 (1) удары(в створ) 11 (5)

12 фолы 10

3 угловые 1

2 офсайды 1

48 % владения мячом 52

В рамках 25-тура Чемпионата России «СКА – Хабаровск» принимал пермский «Амкар». С первых минут хабаровчане ринулись в атаку, создав пару опасных моментов возле ворот Нигматуллин. Но ближе к середине 1-го тайма уже гости перехватили инициативу и закономерно открыли счет в концовке первой 45-минутке. Рязанцев воспользовался ошибкой защитника Димидко и отправил мяч в сетку ворот «СКА – Хабаровска». Во втором тайме ситуация для хозяев еще больше усугубилась. Прямую красную карточку получил Кабутов. А точку в матче поставил Костюков, удвоив преимущество своей команды. Таким образом, «Амкар» добывает важную победу.

Фото: ФК «Амкар»

Источник: Еженедельник «Футбол»