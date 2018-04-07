Премьер-лига. 25-й тур. «Арсенал» выигрывает у «Уфы» в Туле

В матче 25-го тура чемпионата России в Туле встречались «Арсенал» и «Уфа». Туляки одержали волевую победу на домашнем поле.

Премьер-лига. 25-й тур.

АРСЕНАЛ — УФА – 2:1 (1:1)

Тула. 7 апреля.

Стадион: «Арсенал». 19378 зрителя.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Берхамов, Комбаров (Шевченко. 89), Кангва (Александров, 76), Ткачев (Расич, 90), Сунзу, Хагуш, Альварес, Горбатенко, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич (Сейдахмет, 80), Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Игбун, 68), Сысуев, Салатич (Карп, 90).

Гол: 1:0 — Горбатенко (2), 1:1 — Стоцкий (16), 2:1 — Горбатенко (72).

Предупреждения: Сысуев (5), Беляев (40), Салатич (57), Йокич (64).

10 (4) удары(в створ) 4 (3)

13 фолы 14

3 угловые 3

0 офсайды 2

51 % владения мячом 49



Команды ведут борьбу за шестое место, которое может дать право сыграть в еврокубках. Соперники после зимнего перерыва имеют одинаковые показатели – две победы, ничья и поражение. Матч был равным. «Арсенал» забил первым уже на 2-й минуте, автором гола стал Игорь Горбатенко. «Уфа» не стала сдаваться и под занавес второго тайма Дмитрий Стоицкий пробил в ворота Михаила Левашова. Перерыв — 1:1. Второй тайм был спокойнее, но хозяева продолжали давить уфимцев. И на 72-й минуте Игорь Горбатенко оформляет дубль. Матч завершился со счетом 2:1, в пользу «Арсенала». Команда Миодрага Божовича поднимается на шестое место.

Фото: ФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»