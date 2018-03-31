Премьер-лига. 24-й тур. «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не смогли забить друг другу

В рамках 24-го тура «Ахмат» принял «СКА-Хабаровск» на резервном стадионе. Несмотря на все свои усилия, хозяева не сумели пробить гостей.

Премьер-лига. 24-й тур.

АХМАТ — СКА-ХАБАРОВСК – 0:0 (2:2)

Грозный. 31 марта.

Стадион: имени Султана Билимханова. 5497 зрителей

Судья: Сергей Карасев (Москва)

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Плиев, Семенов, Анхель, Швец (Садаев, 74), Иванов, Исмаэль, Жаба (Раванелли, 81), Митришев (Роши, 60), Мбенг.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тубич, Димидко, Эдиев, Кабутов, Черевко (Савичев 85), Карасев, Самсонов (Секульски, 90), Макаров (Калинский, 79), Никифоров, Канунников.

Предупреждения: Эдиев (40), Садаев (78).

4 (5) удары(в створ) 4 (1)

17 фолы 9

8 угловые 2

3 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Матч прошлого круга завершился со счетом 2:2.

Уже в самом начале первого тайме игроки «СКА-Хабаровска» начали активно атаковать соперника. Однако в створ попасть никак не удавалось. Практически всю первую половину первого тайма преимущество было на стороне гостей. Впрочем, «Ахмат» не остался в стороне и перехватил инициативу. Митришев и Жаба сумели дважды пробить по воротам. С началом второй половины матча «Ахмат» нарастил давление на соперника, продолжая атаковать гостей. Однако сдаваться «СКА-Хабаровск» не собирался. Криворучко ловил и отбивал все мячи, летевшие в его штрафную. В упорной борьбе хабаровскому СКА удалось удержать ничью. «Ахмат» же не может забить уже на протяжении 414 минут. Следующий шанс поразить ворота соперника у команды из Грозного получится только 7 апреля в игре с казанским «Рубином». «СКА-Хабаровск» же ожидает домашний матч с «Амкаром».

Фото: Официальный твиттер ФК «Ахмат»

Источник: Еженедельник «Футбол»