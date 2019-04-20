Премьер-лига. 24-й тур. «Зенит» одолел «Краснодар», забив гол на последних минутах

В матче 24-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Зенит». Подопечные Сергея Семака вырвали победу на последних минутах.

Премьер-лига. 24-й тур

КРАСНОДАР — ЗЕНИТ — 2:3 (1:1)

Краснодар. 20 апреля.

Стадион «Краснодар». 34382 зрителя

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров, Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 87), Барриос, Оздоев (Анюков, 86), Азмун, Дзюба, Дриусси (Шатов, 90).

Предупреждения: Ригони (35), Смольников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), Барриос (71), Сулейманов (86), Анюков (86), Азмун (90).

Голы: 0:1 – Дзюба (19), 1:1 – Игнатьев (25), 1:2 – Ракицкий (69), 2:2 — Перейра (90), 2:3 — Дзюба (90).

16 (7) удары (в створ) 19 (13)

8 фолы 11

7 угловые 10

1 офсайды 0

56 % владения мячом 44

Во многом эта встреча решала судьбу победителя чемпионата, «Краснодару» нужно было отнимать очки у «Зенита». С первых минут игра проходила в быстром темпе, и уже в середине первого тайма после передачи Ригони счет открыл Дзюба. Но через несколько минут хозяева сумели забить ответный гол, автором стал Игнатьев. Во втором тайме Ракицкий прекрасным ударом со штрафного поразил ворота Сафонова и вывел свою команду вперед. Подопечные Мурада Мусаева не собирались сдаваться, и спустя множество атак счет сравнял Перейра, отправив мяч в правую девятку. И на последних минутах добавленного времени точным ударом с углового победный гол забил Дзюба. До конца чемпионата остается шесть туров, «Зенит» занимает первое место, имея в своем запасе 51 очко, отрыв от «Локомотива» составляет 9 очков.

Фото: Твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»