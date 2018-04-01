Премьер-лига. 24-й тур. «Зенит» обыграл «Уфу»

В матче 24 тура «Зенит» побеждает «Уфу». Команда Роберто Манчини одерживает первую победу в 2018 году.

Премьер-лига. 24-й тур.

УФА – ЗЕНИТ –1:2 (0:2).

Уфа. 1 апреля.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Игорь Федотов (Москва)

«Уфа»: Беленов, Никитин, Живоглядов, Табидзе (Игбун, 72), Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков (Аликин, 83), Салатич, Сысуев (Карп, 46).

«Зенит»: Лунёв, Смольников (Скроботов, 90), Мевля, Иванович, Кришито, Ерохин, Краневиттер, Паредес, Жирков (Каккоев, 81), Дриусси (Ригони, 75), Заболотный.

Голы: 0:1 — Иванович (17), 0:2 — Неделчару (21-в свои ворота), 1:2 — Пауревич (63).

Предупреждение: Обляков (90).

12 (7) удары (в створ) 9 (5)

11 фолы 7

8 угловые 1

3 офсайды 1

61 % владения мячом 39

Матч «Уфа» — «Зенит» проходил в непростых погодных условиях. Ведь на столицу Башкирии обрушился сильный снегопад с метелью. ­­И первыми к такой погоде приспособились хозяева. Уже на 2-минуте Иван Обляков мог открыть счет в матче, пробив с лета в ближний угол, но свою команду спас Андрей Лунев. Уфимцы даже на какое-то время оккупировали штрафную площадь ворот «Зенит». Но открыли счет именно гости. Леандро Паредес навесил со штрафного, Себастьян Дриусси сбросил мяч на Бранислава Ивановича и серб сильным ударом распечатал ворота Александра Беленова. Не проходит и пяти минут, как «Зенит» удваивает преимущество. Защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру забивает в свои ворота, пытаясь выбить мяч после опасной подачи Паредеса. Во втором тайме «Уфа» бросилась в атаку, и несмотря на большое количество моментов, хозяева смогла отыграть только один мяч, благодаря усилиям хорватского полузащитника Ивана Пауревича.

Фото: ФК «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»