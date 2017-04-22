Премьер-лига. 24-й тур. «Локомотив» и «Амкар» поделили очки

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Локомотив» и «Амкар» не выявили победителя.

Премьер-лига. 24-й тур.

ЛОКОМОТИВ—АМКАР — 3:3 (1:1).

Москва. 22 апреля.

Стадион: «Локомотив».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука (Михалик, 80), Янбаев, Баринов, Денисов, Майкон (Пейчинович, 81), А. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Ари.

«Амкар»: Хомич, Зайцев, Заняв, Идову, Конде, Баланович (Прокофьев, 63), Гиголаев, Голь, Комолов (Йовичич, 47), Костюков (Гасилин, 71), Бодул.

Голы: 0:1 — Бодул (22), 1:1 — А. Миранчук (42), 2:1 — Тарасов (54), 3:1 — Фернандеш (56), 3:2 — Бодул (61), 3:3 — Бодул (88).

Предупреждения: Идову (20), Хомич (55), Тарасов (71).

16 (7) Удары (в створ) 3 (3)

8 Угловые 2

1 Офсайды 3

11 Фолы 16

54 % владения мячом 46

«Локомотив» не проигрывает уже пять игр в Премьер-Лиге, но выиграть в чемпионате на своем поле «железнодорожники» не могут с начала года . Игра оказалось богатой на голы, а интрига была жива до финального свистка. Гости первыми открыли счет в матче, но «железнодорожникам» потребовалось совсем мало времени, что выйти вперед. «Амкар» проявил характер и отобрал очки у хозяев. Героем матча однозначно можно назвать Бодула, трижды отличившегося за гостей.

Фото: официальный твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»