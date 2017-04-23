Премьер-лига, 24-й тур. «Крылья Советов» сыграли с «Рубином» в нулевую ничью

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили.
Премьер-лига. 24-й тур
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РУБИН – 0:0.
Самара. 23 апреля.
Стадион: «Металлург». 7513 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно (Ткачев, 74), Паскуато, Корниленко.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Сонг, М’Вила, Ахметов (Жемалетдинов, 60), Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Предупреждения: Корниленко (40), Бруно (64), Бауэр (67), Камболов (90).
12 (4) удары (в створ) 6 (2)
13 фолы 15
8 угловые 6
0 офсайды 2
47 % владения мячом 53
За несколько дней до матча контроллеры в самарском общественном транспорте бесплатно раздавали билеты на этот матч. Пришедшие зрители явно не были рады происходившему: команды не cмогли реализовать множество опасных атак. Под завершение матча игроки «Крыльев Советов» пытались забить гол с помощью навесов в штрафную соперника. Однако голкипер Рыжиков справился с угрозами. В последних шести турах «Рубин» набрал всего три очка. Самарцы же с 21 баллом продолжают находиться на 14-м месте.
Фото: официальный твиттер ФК «Крылья Советов»
Источник: Еженедельник «Футбол»