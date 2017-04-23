Премьер-лига, 24-й тур. «Крылья Советов» сыграли с «Рубином» в нулевую ничью

Завершился очередной матч 24-го тура чемпионата России. «Крылья Советов» и «Рубин» голов друг другу не забили.

Премьер-лига. 24-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РУБИН – 0:0.

Самара. 23 апреля.

Стадион: «Металлург». 7513 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно (Ткачев, 74), Паскуато, Корниленко.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак (Камболов, 32), Набиуллин, Сонг, М’Вила, Ахметов (Жемалетдинов, 60), Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Предупреждения: Корниленко (40), Бруно (64), Бауэр (67), Камболов (90).

12 (4) удары (в створ) 6 (2)

13 фолы 15

8 угловые 6

0 офсайды 2

47 % владения мячом 53

За несколько дней до матча контроллеры в самарском общественном транспорте бесплатно раздавали билеты на этот матч. Пришедшие зрители явно не были рады происходившему: команды не cмогли реализовать множество опасных атак. Под завершение матча игроки «Крыльев Советов» пытались забить гол с помощью навесов в штрафную соперника. Однако голкипер Рыжиков справился с угрозами. В последних шести турах «Рубин» набрал всего три очка. Самарцы же с 21 баллом продолжают находиться на 14-м месте.

Фото: официальный твиттер ФК «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»