Премьер-лига, 24-й тур. Гол Витиньо приносит ЦСКА победу над «Уфой»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Завершилась первая игра 24-го тура РФПЛ. Столичный ЦСКА сумел одолеть «Уфу».

УФА – ЦСКА– 0:2 (0:0)
Уфа. 21 апреля.
Стадион «Нефтяник». 13 436 зрителя.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов (Кротов, 80), Йокич, Засеев, Сысуев (Сухов, 62), Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатаи.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников (Жамалетдинов, 57), Фернандес, Натхо, Дзагоев (Головин, 63), Ионов, Витиньо (Чалов, 87).
Голы: 0:1 — Витиньо (65), Чалов (90).
Предупреждения: Акинфеев (2), Щенников (52), В.Березуцкий (90).

5 (4) удары (в створ) 11 (7)
фолы 7
3 угловые 11
офсайды 3
42 % владения мячом 58

Несмотря на игровое преимущество красно-синих, первый реальный шанс открыть счет появился у «Уфы»: на 54-й минуте Пауревич пробил пенальти в ворота соперника, но Акинфеев парировал удар. В середине второго тайма бразилец Витиньо одним касанием завершил атаку «армейцев» и открыл счет. А под завершение матча . Благодаря победе ЦСКА набрал 47 очков и продолжает преследовать лидирующий . Клуб из Башкортостана же не может набрать три очка пять туров подряд.

Фото: официальный твиттер ПФК ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»

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