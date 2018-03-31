Премьер-лига. 24-й тур. «Арсенал» проигрывает «Динамо» в Москве

В матче 24-го тура встречались «Динамо» и «Арсенал». Артем Дзюба снова забил, но москвичи смогли одержать волевую победу.

Премьер-лига. 24-й тур.

ДИНАМО – АРСЕНАЛ – 2:1 (0:0)

Москва. 31 марта.

Стадион: «Арена Химки». 6500 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

Динамо: Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов, Рауш, Ташаев, Соу, Тетте (Обольский, 62), Луценко (Цаллагов, 79), Панченко, Черных (Соснин, 86).

Арсенал Тула: Левашов, Новосельцев, Беляев, Сунзу, Комбаров, Берхамов (Расич, 85), Чаушич, Кангва (Александров, 76), Ткачев (Хагуш, 76), Альварес, Дзюба.

Голы: 0:1 – Дзюба (54), 1:1 – Рыков (72), 2:1 — Черных (74).

Нереализованный пенальти: Панченко (81 — вратарь).

Предупреждения: Берхамов (42), Комбаров (73), Черных (75), Новосельцев (80).

10 (7) удары (в створ) 9 (3)

18 фолы 13

10 угловые 3

4 офсайды 1

62 % владения мячом 38

Команды играли на равных, и первый тайм завершился со счетом 0:0. Все самое интересное началось в следующем отрезке. Первыми забили туляки. Автором стал Артем Дзюба, нападающий забил свой четвертый мяч за «Арсенал». «Динамо» не собиралось сдаваться, и вот уже на 72-й и на 74-й минуте забили Владимир Рыков и Федор Черных, и москвичи вышли вперед. Кирилл Панченко мог забивать с пенальти третий гол, но Михаил Левашов отразил удар. Матч завершился со счетом 2:1.

Фото: Тульский «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»