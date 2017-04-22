Премьер-лига. 24-й тур. «Анжи» побеждает в южном дерби

Завершился очередной матч 24-ого тура чемпионата России. «Анжи» одержал минимальную победу над «Тереком».

Премьер-лига. 24-й тур.

ТЕРЕК — АНЖИ – 0:1 (0:1)

Грозный. 22 апреля.

Стадион: «Ахмат-Арена». 15000 зрителей.

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«Терек»: Городов, Плиев, Семенов, Анхель, Уциев, Роши (Садаев, 66), Кузяев, Оздоев, Грозав (Иванов, 78), Митришев (Бериша, 64), Балай.

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Тетрашвили, Форбс (Долгов, 62), Дудиев (Брызгалов, 36), Кацаев, Гулиев, Яковлев, Будковский (Эззатоллахи, 82).

Голы: 0:1 – Форбс (14).

Предупреждения: Роши (12), Дудиев (30), Форбс (52), Юрченко (90).

11 (2) Удары (в створ) 6 (2)

8 Угловые 2

2 Офсайды 0

21 Нарушения 31

1 Предупреждения 4

62 % владения мячом 38

Уже в дебюте матча «Терек» попытался сыграть с позиции силы. Грозненцы подолгу перекатывали мяч в центре поля, но запредельное количество брака не позволяло создать что-нибудь у ворот соперника. «Анжи», наоборот, весь матч провел в контратаках, одну из которых реализовал Фелицио Браун Форбс на 14-й минуте матча. Второй тайм прошел практически без опасных моментов. Махачкалинцы не позволили своим северным соседям организовать какой-либо опасный момент. Но и сами в активных атакующих действиях замечены не были. 1:0 и «Анжи» добывает очень важные с турнирной точки зрения три очка.

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Источник: Еженедельник «Футбол»