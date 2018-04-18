Премьер-лига. 23-й тур. «Зенит» на последних минутах одолел «Динамо»

Автор: Михаил Серебряков 0

Zenit-Dinamo

«Зенит» победил «Динамо». Победный гол на последней минуте забил Скроботов. 

Премьер-лига. 23-й тур
ЗЕНИТ — ДИНАМО – 2:1.
Санкт-Петербург. 18 апреля.
Стадион: «Санкт-Петербург»33 793 зрителя
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков (Заболотный, 52), Кузяев (Набиуллин, 68) Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси (Скроботов, 87).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 73), Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко (Черных, 65), Панченко (Марков, 57).
Голы: 1:0 — Кришито (57– с пенальти), 1:1 — Шуньич (88),  2:1  — Скоробов (90).
Предупреждения: Григорий Морозов (57), Темников (90).

9 (5) удары (в створ) 5 (1)
9 фолы 11
7 угловые 4
офсайды 2
52 % владения мячом 48

В перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Зенит» принимал своего исторического соперника московское «Динамо». Хозяева  с первых минут создали пару опасных моментов у ворот «Динамо». Но на опасные удары Паредаса и Ерохина среагировал Шунин. Во втором тайме «Зенит» получил право на пенальти. Морозов в своей штрафной площади сбил Полоза, к точки подошел Кришито и открыл счет в этой встрече. В концовке матча «Динамо» стало более агрессивно действовать в атаке, и сумели сравнять счет. После подачи углового, Шуньич перевесев защитников «Зенита», отправил мяч в сетку. Но сохранить ничейный счет гости не смогли. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, и Скроботов головой отправил мяч под перекладину.

Фото: ФК «Зенит»
Источник: еженедельник «Футбол»

 

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