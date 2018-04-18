Премьер-лига. 23-й тур. «Зенит» на последних минутах одолел «Динамо»

«Зенит» победил «Динамо». Победный гол на последней минуте забил Скроботов.

Премьер-лига. 23-й тур

ЗЕНИТ — ДИНАМО – 2:1.

Санкт-Петербург. 18 апреля.

Стадион: «Санкт-Петербург». 33 793 зрителя

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Мевля, Кришито, Жирков (Заболотный, 52), Кузяев (Набиуллин, 68) Ерохин, Краневиттер, Паредес, Полоз, Дриусси (Скроботов, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Темников, 73), Шуньич, Хольмен, Рауш, Ташаев, Соу, Теттех, Луценко (Черных, 65), Панченко (Марков, 57).

Голы: 1:0 — Кришито (57– с пенальти), 1:1 — Шуньич (88), 2:1 — Скоробов (90).

Предупреждения: Григорий Морозов (57), Темников (90).

9 (5) удары (в створ) 5 (1)

9 фолы 11

7 угловые 4

1 офсайды 2

52 % владения мячом 48

В перенесенном матче 23-го тура РФПЛ «Зенит» принимал своего исторического соперника московское «Динамо». Хозяева с первых минут создали пару опасных моментов у ворот «Динамо». Но на опасные удары Паредаса и Ерохина среагировал Шунин. Во втором тайме «Зенит» получил право на пенальти. Морозов в своей штрафной площади сбил Полоза, к точки подошел Кришито и открыл счет в этой встрече. В концовке матча «Динамо» стало более агрессивно действовать в атаке, и сумели сравнять счет. После подачи углового, Шуньич перевесев защитников «Зенита», отправил мяч в сетку. Но сохранить ничейный счет гости не смогли. Паредес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, и Скроботов головой отправил мяч под перекладину.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: еженедельник «Футбол»