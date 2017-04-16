Премьер-лига. 23-й тур. «Спартак» обыграл «Зенит» в Москве

«Спартак» обыграл «Зенит» в Москве. Победный мяч «красно-белым» забил Александр Самедов. А лучшим игроком встречи стал Квинси Промес, открывший счет и сделавший голевую передачу.

Премьер-лига. 23-й тур

СПАРТАК – ЗЕНИТ – 2:1 (1:0)

Москва. 16 апреля.

Стадион «Открытие Арена». 40 143 зрителя.

Судья: Александр Егоров (Саранск)

«Спартак»: Ребров, Ананидзе (Самедов, 61), Глушаков, Джикия, Ещенко, Зобнин, Д. Комбаров, Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Таски, Фернандо.

«Зенит»: Лунев, Данни, Дзюба, Жулиано (Джорджевич, 89), Иванович, Кокорин, Кришито, Нету, Смольников, Эрнани (Шатов, 46), Юсупов (Маурисио,.

Голы: 1:0 – Промес (22), 1:1 – Дзюба (66), 2:1 – Самедов (80).

Предупреждение: Промес (85).

13 (8) удары (в створ) 3 (2)

10 фолы 4

7 угловые 5

1 офсайды 1

47 % владения мячом 53

«Спартаку» осталось сделать пару шагов к чемпионству. Этот матч ждали как битву титанов, но хозяева поля не позволили гостям в первом тайме даже пробить по воротам. Первый удар «Зенита» в створ ворот завершился голом Артема Дзюбы. В конце матча игроки «Спартака» отлично разыграли мяч, а Александр Самедов завершил атаку и принес команде победу. Как итог — 2:1, и «Спартак» оторвался от второго места на 10 очков.

Фото: Официальный Твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»