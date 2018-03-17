Премьер-лига. 23-й тур. «Спартак» обыграл «Рубин»

В центральном матче 23-го тура «Рубин» сыграл со «Спартаком». Красно-белые одержали победу.

Премьер-лига. 23-й тур

РУБИН – СПАРТАК – 1:2 (0:1)

Стадион: «Казань-Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Рубин»: Джанаев, Навас, Гранат, Кудряшов, Камболов, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов, Энаке.

«Спартак»: Селихов, Максимович, Кутепов, Ещенко, Комбаров, Зобнин, Самедов, Фернандо, Глушаков, Ханни (Педро Роша, 68), Луис Адриано.

Голы: 0:1 — Ханни (18), 1:1 — Нобоа (61), 1:2 — Адриано (81)

Предупреждения: Максимович (9), Кудряшов (23), Гранат (48), Фернандо (60).

10 (8) удары (в створ) 7 (5)

17 фолы 10

4 угловые 4

0 офсайды 1

55 % владения мячом 45

«Спартак» приехал в Казань за победой. Эта игра была для них одной из самых важных в сезоне, ведь если бы команда теряла очки — о чемпионстве можно было больше не думать. Но все сложилось удачно. На 18-й минуте дебютный гол за москвичей забил Ханни и игра почти полностью перешла под контроль гостей. Во втором тайме «Рубин» счет сравнял, но в концовке отличился Луис Адриано и принес «Спартаку» победу. Московский клуб набрал 44 очка и идет вторым. Отрыв от «Локомотива» сократился до 5 очков, но у лидера РФПЛ есть матч в запасе.

Фото: Еженедельник «Футбол»

Источник: Еженедельник «Футбол»