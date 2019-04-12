Премьер-лига. 23-й тур. «Рубин» на выезде проиграл «Крыльям Советов»

На стадионе «Cамара Арена» состоялся матч 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин». Победу одержали хозяева поля.

Премьер-лига. 23-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (САМАРА) — РУБИН (КАЗАНЬ) — 0:0 (0:0)

Самара. 12 апреля.

Стадион «Самара Арена». 13000 зрителей.

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Самарджич, Рохель, Шишкин, Тимофеев, Зиньковский, Рабиу (Зотов, 69), Самедов (Корниленко, 64), Шейдаев (Ткачук, 81), Канунников.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, Цаллагов, Уремович, Степанов, Камболов, Могилевец, Иг. Коновалов, Башкиров (Пантелеев, 77), Акбашев (Полоз, 71), Сагитов (Бухаров, 61).

Гол: 1:0 — Зиньковский (56)

Предупреждения: Степанов (28), Шишкин (57), Самарджич (64), Канунников (73), Уремович (73)

8 (2) удары (в створ) 8 (6)

17 фолы 12

5 угловые 1

0 офсайды 2

58 % владения мячом 42

Первая половина встречи осталась за самарской командой. «Крылья» много атаковали, владели мячом, «Рубин» пытался играть на контратаках, но безуспешно, у хозяев же не получалось использовать свое преимущество. На перерыв команды ушли без забитых мячей. Вскоре после начала второго тайма самарцы повели в счете: гол точным ударом в «девятку» из-за штрафной забил полузащитник Зиньковский. После пропущенного мяча «Рубин» стал активнее атаковать, чаще владеть мячом, но так и не сумел сравнять счет. «Крылья Советов» прервали трехматчевую серию поражений, казанцы не могут победить на протяжении пяти туров.

Фото: пресс-служба ФК «Крылья Советов»

Источник: еженедельник «Футбол»