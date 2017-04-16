Премьер-лига. 23-й тур. «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал»

В гости к тульскому «Арсеналу» пожаловал московский «Локомотив». Железнодорожники уверенно взяли 3 очка.

Премьер-лига. 23-й тур.

АРСЕНАЛ — ЛОКОМОТИВ — 0:3 (0:0)

Тула. 16 апреля

Стадион: «Арсенал». 8000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Бурмистров, Стеклов (Шевченко 82), Думбия, Боурчану, Александров, Расич.

«Локомотив»: Гильерме, В. Денисов, Янбаев ( Ротенберг, 82), Кверквелия, Чорлука, И. Денисов, Баринов (Касаев, 56), Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан (Майкон, 62), Ари.

Голы: 0:1 — Фернандеш (53), 0:2 — Майкон (74 — с пенальти), 0:3 — Ари (75)

Предупреждениея: Вергара (9), Расич (34), Денисов (38), Денисов (75), Миранчук (81), Шевченко (90).

Удаление: Расич (37 — вторая желтая)

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фолы

угловые

офсайды

% владения мячом

В первой половине встречи «Локомотив» больше владел мячом и бил по воротам, но результата это не принесло. К концу тайма «Арсенал» остался в меньшенстве — за вторую желтую карточку был удален Федерико Расич. Во втором тайме москвичи забили три мяча и спокойно довели матч до победы. Тульский клуб остался в зоне вылета, а «Локомотив» поднялся с 9-й на 5-ю строчку с 34-мя баллами.

Фото: твиттер «Локомотива»

Источник: Еженедельник «Футбол»