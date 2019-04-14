Премьер-лига. 23-й тур. «Динамо» в домашнем матче сыграло вничью с «Краснодаром»

В матче 23-го тура чемпионата России встречались московское «Динамо» и «Краснодар». Матч закончился результативной ничьей.

Премьер-лига. 23-й тур

ДИНАМО (МОСКВА) — КРАСНОДАР — 1:1 (0:0)

Химки. 14 апреля.

Стадион «Арена Химки». 9000 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов (Хольмен, 79), Шуньич, Козлов, Соу, Юсупов, Жоаозиньо, Черных (Грулев, 60), Луценко, Марков.

«Краснодар»: Сафонов, Спаич, Мартынович, Скопинцев (Рамирес, 76), Стоцкий, Газинский, Перейра, Каборе (Уткин, 66), Классон, Вандерсон, Сулейманов (Игнатьев, 46).

Голы: 1:0 — Марков (77), 1:1 — Вандерсон (88)

Предупреждения: Каборе (26), Марков (36), Вандерсон (41), Луценко (43), Соу (83)

10 (4) удары (в створ) 5 (4)

16 фолы 7

5 угловые 5

5 офсайды 2

55 % владения мячом 45

В первой половине встречи обе команды вели активную игру, имея обоюдные моменты для взятия ворот, небольшим преимуществом владели футболисты «Динамо». Тем не менее, до перерыва счет в матче открыт не был. Во втором тайме темп игры снизился, команды стали более осторожными, но хозяева поля действовали агрессивнее, и ближе к концу матча счет открыли динамовцы — после подачи Жоаозиньо гол ударом головой забил Марков. Тем не менее, спустя несколько минут «быки» восстановили равенство: благодаря позиционной атаке Перейра пробил в штангу, и на добивании сыграл Вандерсон. Матч завершился вничью, «Динамо» не может выиграть на протяжении 4 матчей, «Краснодар» упустил шанс приблизиться к занимающему первое место «Зениту», сыгравшему на матч меньше.

Фото: пресс-служба «Арены Химки»

Источник: еженедельник «Футбол»