Премьер-лига. 23-й тур. ЦСКА одержал уверенную победу над «Амкаром»

В рамках 23-го тура РФПЛ московские «армейцы» принимали на своем поле «Амкар». Хозяева взяли верх над пермяками благодаря мячу Витиньо и дублю Федора Чалова.
Премьер-лига. 23-й тур
ЦСКА — АМКАР – 3:0 (2:0)
Москва. 18 апреля.
Стадион: ВЭБ Арена
Судья: Алексей Сухой (Люберцы)
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий А., Игнашевич, Березуцкий В., Кучаев (Хосонов, 68), Натхо, Головин (Бистрович, 63), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Муса.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Занев, Идову, Сиваков, Огуде (Гащенков, 71), Мельников, Гол, Комолов, Баланович (Браун Форбс, 62), Оланаре (Бодул, 46).
Голы: 1:0 — Витиньо (44), 2:0 — Чалов (45), 3:0 — Чалов (61).
Предупреждение: Идову (71).
12 (6) удары (в створ) 5 (2)
9 фолы 5
4 угловые 9
0 офсайды 3
52 % владения мячом 48
Фото: твиттер ПФК ЦСКА
Источник: еженедельник «Футбол»