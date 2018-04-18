Премьер-лига. 23-й тур. ЦСКА одержал уверенную победу над «Амкаром»

В рамках 23-го тура РФПЛ московские «армейцы» принимали на своем поле «Амкар». Хозяева взяли верх над пермяками благодаря мячу Витиньо и дублю Федора Чалова.

Премьер-лига. 23-й тур

ЦСКА — АМКАР – 3:0 (2:0)

Москва. 18 апреля.

Стадион: ВЭБ Арена

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий А., Игнашевич, Березуцкий В., Кучаев (Хосонов, 68), Натхо, Головин (Бистрович, 63), Витиньо, Чалов (Жамалетдинов, 79), Муса.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Занев, Идову, Сиваков, Огуде (Гащенков, 71), Мельников, Гол, Комолов, Баланович (Браун Форбс, 62), Оланаре (Бодул, 46).

Голы: 1:0 — Витиньо (44), 2:0 — Чалов (45), 3:0 — Чалов (61).

Предупреждение: Идову (71).

12 (6) удары (в створ) 5 (2)

9 фолы 5

4 угловые 9

0 офсайды 3

52 % владения мячом 48

Фото: твиттер ПФК ЦСКА

Источник: еженедельник «Футбол»