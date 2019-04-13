Премьер-лига. 23-й тур. «Ахмат» в домашнем матче проиграл «Локомотиву»

В матче 23-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» принимал московский «Локомотив». Победу одержали столичные «железнодорожники».

Премьер-лига. 23-й тур

АХМАТ (ГРОЗНЫЙ) — ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) — 1:0 (0:0)

Грозный. 13 апреля.

Стадион «Ахмат-Арена». 13000 зрителей.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади (Роши, 70), Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, Исмаэл, Шиманьский, Раванелли (Бериша, 85), Балай (Мбенге, 85).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Рыбусь, Ал. Миранчук, Фернандеш (Идову, 90_, Фарфан (Тугарев, 90), Крыховяк, Баринов, Смолов (Жемалетдинов, 87).

Голы: 0:1 — Смолов (45), 1:1 — Раванелли (47), 1:2 — Ал. Миранчук (57), 1:3 — Фарфан (65)

Предупреждения: Мохаммади (36), Крыховяк (52), Раванелли (81), Хеведес (82), Баринов (86)

8 (2) удары (в створ) 8 (6)

17 фолы 12

5 угловые 1

0 офсайды 2

58 % владения мячом 42

В первом тайме игра была практически равной, небольшим преимуществом владели гости. Перед самым перерывом москвичи открыли счет: после прострела Фарфана мяч в ворота ударом в касание переправил Смолов. Вторая половина встречи началась с гола грозненцев, счет сравнял Раванелли, после выноса мяча из штрафной «железнодорожников» с лета пробивший точно в «девятку». Тем не менее, вскоре «Локомотив» благодаря голу Миранчука со штрафного восстановил преимущество, а спустя несколько минут Фарфан после сольного прорыва установил окончательный счет в матче.

Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»

Источник: еженедельник «Футбол»