Премьер лига. 22-й тур. «Уфа» на домашнем поле обыграла «Анжи»

В матче 22-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своем поле «Анжи». Уфимцы забили три гола и поднялись на шестое место, обогнав тульский «Арсенал».

Премьер лига. 22-й тур.

УФА — АНЖИ — 3:2 (0:0)

Уфа. 10 марта.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Уфа»: Беленов, Тумасян (Никитин, 35), Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Фатай (Сейдахмет, 46).

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш (Будковский, 79), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Калмыков, 72), Данченко (Прудников, 90), Антон, Маркелов, Лескано.

Голы: 1:0 — Никитин (57), 1:1 — Лескано (64), 2:1 — Пауревич (65), 3:1 — Йокич (67), 3:2 — Полуяхтов (81).

Предупреждения: Йокич (45), Антон (56), Сейдахмет (83), Самарджич (86), Беленов (90).

7 (5) удары (в створ) 11 (4)

13 фолы 10

3 угловые 4

0 офсайды 5

45% владения мячом 55%

Обе команды начали вторую часть чемпионата с ничьи. Для «Уфы» это была потеря очков, а вот «Анжи» выбил ничью в конце матча с «Рубином», у которого происходит глобальная перестройка команды. Для команды Семака этот матч был очень важен,уфимцам надо держаться рядом с эталонами чемпионата, и «Уфа» сделала результат. Первый тайм прошел без опасных моментов, а вот второй стал результативным. К 57 минуте с передачи Дмитрия Стоицкого гол забил, вышедший на замаену, Алексей Никитин. «Анжи» не заставил долго ждать, и на 64 минуте Хуан Лескано забивает в ворота Александра Беленова, сохраняя интригу. «Уфа» сломала «Анжи», забив два гола за две минуты, на табло 3:1. Казалось бы, все, но на 81 минуте Владимир Полуяхтов оказывается первый на добивание и сокращает счет. Последние десять минут прошли спокойно, «Уфа» не давала подобраться к своим воротам, играя от защиты. Благодаря этой победе, «Уфа» обогнала тульский «Арсенал» и поднялась на шестое место.

Фото: Официальный Твиттер «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»