Премьер лига. 22-й тур. «Рубин» одержал первую победу в 2018 году

Автор: Евгений Морозов 0



В очередном матче 22-го тура «Тосно» принимало «Рубин» в Саранске. Казанцы смогли одержать минимальную победу.

Премьер-лига. 22-й тур.
ТОСНО – РУБИН – 0:1 (0:0)
Саранск. 10 марта.
Стадион: «Старт». 11613 зрителей 
Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Нуну Роша, Полетанович, П.Погребняк.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65, Сорокин, 88).

Гол: 1:0 — Подберезкин (76).
Предупреждения: Энаке (18), Гранат (89).

10 (6) удары (в створ) 6 (5)
10 фолы 20
угловые 4
офсайды 0
39 % владения мячом 61

Матч между «Тосно» и «Рубином» по решению РФПЛ был перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск. Возможно, это и сыграло одну из решающих ролей в игре. Без поддержки болельщиков «Тосно» выглядело неуверенно и создать чего-то путного не смогли. В целом матч не получился зрелищным. Победителя определил один гол, который забил полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин.

Фото: РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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