Премьер лига. 22-й тур. «Рубин» одержал первую победу в 2018 году

В очередном матче 22-го тура «Тосно» принимало «Рубин» в Саранске. Казанцы смогли одержать минимальную победу.
Премьер-лига. 22-й тур.
ТОСНО – РУБИН – 0:1 (0:0)
Саранск. 10 марта.
Стадион: «Старт». 11613 зрителей
Судья: Сергей Карасев (Москва).
«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Нуну Роша, Полетанович, П.Погребняк.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65, Сорокин, 88).
Гол: 1:0 — Подберезкин (76).
Предупреждения: Энаке (18), Гранат (89).
10 (6) удары (в створ) 6 (5)
10 фолы 20
2 угловые 4
2 офсайды 0
39 % владения мячом 61
Матч между «Тосно» и «Рубином» по решению РФПЛ был перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск. Возможно, это и сыграло одну из решающих ролей в игре. Без поддержки болельщиков «Тосно» выглядело неуверенно и создать чего-то путного не смогли. В целом матч не получился зрелищным. Победителя определил один гол, который забил полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин.
Фото: РФПЛ
Источник: Еженедельник «Футбол»