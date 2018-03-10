Премьер лига. 22-й тур. «Рубин» одержал первую победу в 2018 году





В очередном матче 22-го тура «Тосно» принимало «Рубин» в Саранске. Казанцы смогли одержать минимальную победу.

Премьер-лига. 22-й тур.

ТОСНО – РУБИН – 0:1 (0:0)

Саранск. 10 марта.

Стадион: «Старт». 11613 зрителей

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Рикардиньо, 80), Жигулев (Мелкадзе, 80), Мирзов (Макаров, 74), Нуну Роша, Полетанович, П.Погребняк.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Могилевец, Подберезкин, Попов, Жемалетдинов (Ахметов, 65, Сорокин, 88).

Гол: 1:0 — Подберезкин (76).

Предупреждения: Энаке (18), Гранат (89).

10 (6) удары (в створ) 6 (5)

10 фолы 20

2 угловые 4

2 офсайды 0

39 % владения мячом 61

Матч между «Тосно» и «Рубином» по решению РФПЛ был перенесен из Санкт-Петербурга в Саранск. Возможно, это и сыграло одну из решающих ролей в игре. Без поддержки болельщиков «Тосно» выглядело неуверенно и создать чего-то путного не смогли. В целом матч не получился зрелищным. Победителя определил один гол, который забил полузащитник казанского «Рубина» Вячеслав Подберезкин.

Фото: РФПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»