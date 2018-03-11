Премьер-лига. 22-й тур. «Ростов» и «Зенит» сыграли вничью

В рамках 22-го тура «Ростов» принимал «Зенит». Команды не сумели забить и сыграли вничью.

Премьер-лига. 22-й тур.

РОСТОВ – ЗЕНИТ – 0:0

Стадион: «Олимп-2». 13000 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Сапета (Гулиев, 65), Скопинцев (Макеев, 73), Ионов (Зуев, 86), Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Мевля, Маммана (Заболотный, 11), Смольников, Жирков, Оздоев, Кузяев (Ригони, 70), Краневиттер, Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.

Предупреждения: Дриусси (8), Сапета (36), Иванович (43), Жирков (44), Гацкан (67), Оздоев (88).

7 (5) удары (в створ) 6 (0)

18 фолы 10

6 угловые 8

2 офсайды 0

45 % владения мячом 55

В самом начале первого тайма травму получил защитник «Зенита» Эмануэль Маммана и был вынужден уступить место Антону Заболотному. В эти же минуты «Ростов» создал отличный момент: Ионов получил мяч в штрафной, пробил, но Лодыгин спас свою команду. Все тот же Ионов имел еще два аналогичных шанса, однако, забить так и не сумел. Вывести «Ростов» вперед мог и Сергей Паршивлюк, но Юрий Лодыгин вытащил мяч из под перекладины после удара со штрафного. В концовке тайма Заболотный головой пробил в верхний угол ворот, но перекладина спасла хозяев. Вторая половина матча также не подарила болельщикам забитых мячей. В середине второго тайма Калачева сбили в штрафной площади, но арбитр матча не увидел нарушения. 0:0 и «Зенит» продолжает не забивать в чемпионате страны, а «Ростов» поднимается на 10-ю позицию с 26 баллами.

Фото: твиттер Ростова

Источник: Еженедельник Футбол