Премьер-лига, 22-й тур. «Локомотив» и «Ростов» победителя не выявили

Завершился очередной матч 22-го тура чемпионата России. «Локомотив» и «Ростов» не сумели забить голов за 90 с лишним минут матча.

Премьер-лига. 22-й тур.

ЛОКОМОТИВ—РОСТОВ — 0:0.

Москва. 9 апреля.

Стадион: «Локомотив».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Маргасов, Михалик, Кверквелия, Пейчинович, В. Денисов, Тарасов, И. Денисов, Фернандеш (Ан. Миранчук, 85), Ал. Миранчук (Касаев, 78), Майкон (Фарфан, 64).

«Ростов»: Медведев, Мевля, Кудряшов (Могилевец, 76), Навас, Терентьев, Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин (Байрамян, 68), Полоз, Азмун (Бухаров, 65).

Предупреждения: Азмун (29), Тарасов (41), Бухаров (85).

3 (1) Удары (в створ) 9 (3)

2 Угловые 8

0 Офсайды 1

8 Фолы 8

52 % владения мячом 48

Результат первого круга — 0:1

Команды выдали один из самых унылых матчей в текущем розыгрыше РФПЛ: большая часть матча проходила в середине поля, «южане» и «железнодорожники» не смогли провести ни одной опасной атаки у ворот друг друга. Во втором тайме футболисты обеих команд пытались создать моменты с помощью навесов в штрафные площади, однако это ни к чему не привело. 0:0 — «Локомотив» не сумел перегнать соперника в турнирной таблице и остался на девятом месте.

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»