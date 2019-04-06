Премьер-лига. 22-й тур. «Краснодар» победил «Крылья Советов»

В 22-м туре Российской Премьер-лиги встречались «Краснодар» и самарские «Крылья». Хозяева одержали победу с минимальным перевесом.

Премьер-лига. 22-й тур

КРАСНОДАР — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ (САМАРА) — 1:0 (0:0)

Краснодар. 6 апреля.

Стадион «Краснодар». 3 531 зритель.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спаич, Петров, Скопинцев, Газинский, Каборе, Перейра (Стоцкий, 89), Классон, Вандерсон, Игнатьев.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Полуяхтов, Денисов, Бурлак, Самедов, Джано, Тимофеев, Рабиу, Зиньковский, Канунников.

Гол: 1:0 — Классон (90, с пенальти).

Предупреждения: Черных (15), Бегич (29), Бреев (36), Хольмен (39), Деспотович (53), Андреев (60), Луценко (62), Теттех (67), Попович (74).

6 (3) удары (в створ) 10 (3)

17 фолы 15

1 угловые 7

4 офсайды 1

37 % владения мячом 63

В первом тайме инициатива была в руках игроков «Динамо», «Оренбург» стремился играть на контратаках. Бело-голубые имели несколько опасных моментов, но так и не сумели открыть счет. На перерыв команды ушли без забитых мячей. Вскоре после возобновления игры гол забили хозяева: после выноса вратаря Фролова и прострела Мишкича мяч в ворота переправил Деспотович. В середине второго тайма после неназначенного пенальти в ворота «Динамо» со скамейки за споры с арбитром был удален главный тренер оренбуржцев Владимир Федотов. До конца матча динамовцы имели возможность сравнять счет, но «Оренбург» не пропустил и довел матч до минимальной победы. «Динамо» терпит второе поражение подряд и остается на 12-й строке турнирной таблицы РПЛ, «Оренбург» поднимается на 7-е место.

Фото: оф. твиттер ФК «Оренбург»

Источник: еженедельник «Футбол»