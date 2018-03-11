Премьер лига. 22-й тур. ЦСКА разгромил «Ахмат» в гостях

В матче 22-го тура российской Премьер-Лиги грозненский «Ахмат» принимал московский ЦСКА. «Армейцы» забили три гола и поднялись на второе место.

Премьер лига. 22-й тур.

АХМАТ — ЦСКА — 0:3 (0:2)

Грозный. 11 марта.

Стадион: «Ахмат-Арена». 13263 зрителя.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Плиев, Швец, Мохаммади, Роши, Иванов, Исмаэл, Митришев ( Бериша, 79), Балай, Лео (Мбенгуе, 68).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, Вернблум, Щенников, Натхо (Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Головин, Витиньо (Березуцкий, 54), Муса.

Голы: 0:1 — Головин (6), 0:2 — Витиньо (28), 0:3 — Игнашевич (68).

Предупреждения: Уциев (52), Березуцкий (62), Щенников (71).

11 (5) удары (в створ) 15 (7)

10 фолы 18

8 угловые 5

0 офсайды 1

56% владения мячом 44%

В матче 22-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на домашнем поле принимал московский ЦСКА. Матч был непростой для обеих команд. «Ахмат» играл осторожно в защите, ведь если дать сопернику пространство, то он им воспользуется. А у «Армейцев», как мы знаем, проблемы с атакой, но это не помешало ЦСКА забить три мяча в ворота Виталия Гудиева. Голами отметились Александр Головин, Витиньо и Сергей Игнашевич, для которого этот мяч стал первым в сезоне. Напомним, что ЦСКА с 2010 года не мог добиться разгрома над грознинцами. И благодаря этому результату ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»