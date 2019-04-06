Премьер-лига. 22-й тур. ЦСКА» победил «Спартак» в дерби

Автор: Евгений Морозов 0

В центральном матче тура ЦСКА оказался сильнее «Спартака». Дублем отметился исландец Арнор Сигурдссон.

Премьер-лига. 22-й тур
СПАРТАК — ЦСКА — 0:2 (0:0)
Москва. 6 апреля.
Стадион: Открытие-Арена». 44486 зрителей
Судья: Виталий Мешков  (Дмитров).
«Спартак»: Селихов (Максименко, 68), Рассказов, Айртон, Жиго, Джикия, Ханни, Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 63), Луис Адриано, Зе Луиш.
ЦСКА: Акинфеев, Родриго Бекао, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Ахметов (Бистрович, 78), Влашич, Сигурдссон, Фернандес, Чалов.
Голы: 1:0 — Сигурдссон (46), 2:0 — Сигурдссон (55)
Предупреждения: Родриго Бекао (49), Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия (73).

12(6) удары (в створ) 9 (3)
16 фолы 17
угловые 4
0 офсайды 1
57 % владения мячом 43

«Спартак» дома уступил ЦСКА в матче 22-го тура. Счет был открыт на 46-й минуте. Автором гола стал исландский полузащитник «армейского» клуба Арнор Сигурдссон. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Никола Влашич. Через несколько минут Сигурдссон оформил дубль с паса Марио Фернандеса, увеличив преимущество гостей. После этого эмоции у футболистов стали постепенно выходить из под контроля, что привело к нескольким стычкам. В середине второго тайма травму получил голкипер хозяев Александр Селихов и был заменен на Александра Максименко. Матч в итоге так и вершился со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Это поражение стало первым для красно-белых под руководством Олега Кононова в матчах национального первенства, до этого «Спартак» победил в пяти матчах и два раза сыграл вничью. 

Фото: ЦСКА
Источник:  Еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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