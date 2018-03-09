Премьер лига. 22-й тур. «Арсенал» выиграл у «Амкара» и поднялся на шестое место

В Уфе состоялся матч 22-го тура чемпионата России между пермским «Амкаром» и тульским «Арсеналом». Пермяки пропустили два мяча, что не дало им выбраться из зоны вылета.

Премьер лига. 22-й тур.

АМКАР — АРСЕНАЛ — 0:2 (0:1)

Уфа. 9 марта.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Амкар»: Хомич, Белоруков (Мельников, 80), Сиваков, Идову, Милькович, Эззатоллахи (Огуде, 74), Гащенков, Рязанцев, Занев, Оланаре, Форбс (Бодул, 61).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Григалава (Альварес, 5), Ткачев, Горбатенко, Чаушич, Джорджевич (Берхамов, 78), Кангва (Шевченко, 87), Дзюба.

Голы: 0:1 — Дзюба (11), 0:2 — Ткачев (83).

Нереализованные пенальти: Дзюба (11 — вратарь), Кангва (82 — вратарь).

Предупреждения: Кангва (58), Белоруков (67), Дзюба (67).

Удаления: Огуде (76), Белоруков (80).

9 (4) удары (в створ) 17 (8)

11 фолы 8

3 угловые 3

3 офсайды 3

51% владения мячом 49%

Туляки открыли счет уже в дебюте встречи. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Амкара». Дмитрий Хомич, заменивший дисквалифицированного Артура Нигматуллина, отразил удар Артема Дзюбы, но нападающий «Арсенала» сам же первым успел на добивание. Вскоре пермяки могли восстановить равновесие, но после флангового простреле Форбса Аарон Оланаре пробил чуть неточно. В начале второго тайма у номинальных хозяев была отличная возможность отыграться, но Форбс не смог использовать выход один на один. Вскоре «Амкар» провел затяжную атаку, в ходе которой мог отличиться трижды, но тулякам каждый раз везло, в том числе и во время увенчавшего этот эпизод удара Оланаре в перекладину. В конце матча игра разбилась на эпизоды. В одном из них красную карточку за удар соперника ногой получил Фегор Огуде. А еще через несколько минут «Амкар» остался вдевятером: в своей штрафной сыграл рукой Дмитрий Белоруков. Но Дмитрий Хомич отбил и второй пенальти в матче, парировав удар Кангва. Однако вскоре «Арсенал» все же забил второй гол. Его автором стал Ткачев, ассист на счету Артема Дзюбы. Благодаря этой победе команда из Тулы поднялась на шестое место, а пермяки не смогли выбраться из зоны вылета.

Фото: Официальный Твиттер «Арсенала»

Источник: Еженедельник «Футбол»