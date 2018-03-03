Премьер-лига. 21-й тур. «Зенит» и «Амкар» не забили мячей

В рамках 21-го тура РФПЛ «Зенит» принял на своем поле «Амкар». Команды не забили мячей, но заработали на двоих 3 красные карточки.
Премьер-лига. 21-й тур.
ЗЕНИТ — АМКАР – 0:0.
Санкт-Петербург. 3 марта.
Стадион: «Санкт-Петербург». 40132 зрителя.
Судья: Владимир Чистяков (Балашиха).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Оздоев (Ригони, 53 (Мевля, 90)), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 65), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эззатоллахи, Оланаре (Бодул, 77).
Предупреждения: Зайцев (22), Гащенков (26), Заболотный (71), Кришито (78), Эззатоллахи (82), Нигматуллин (90), Паредес (90),
Удаления: Ерохин (67), Кришито (90), Зайцев (90).
14 (5) удары (в створ) 4 (2)
14 фолы 15
5 угловые 4
66 офсайды 32
53 % владения мячом 47
Всю игру петербуржцы провели в атаке, а пермский клуб грамотно оборонялся и не позволял хозяевам создать голевой момент у своих ворот. Несмотря на удаление Ерохина на 67-й минуте, сине-бело-голубые продолжили взламывать оборону соперника. Концовка игры была омрачена поведением фанатов «Зенита»: они кидали в голкипера Нигматуллина файерами, судья несколько раз был в шаге от увода игроков в подтрибунное помещение. В компенсированное время арбитр удалил и футболиста «Зенита» (Кришито), и игрока «Амкара» (Зайцев), но голов зрители так и не увидели. После этой ничьей
Фото: пресс-служба «Зенита»
Источник: Еженедельник «Футбол»