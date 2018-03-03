Премьер-лига. 21-й тур. «Зенит» и «Амкар» не забили мячей

В рамках 21-го тура РФПЛ «Зенит» принял на своем поле «Амкар». Команды не забили мячей, но заработали на двоих 3 красные карточки.

Премьер-лига. 21-й тур.

ЗЕНИТ — АМКАР – 0:0.

Санкт-Петербург. 3 марта.

Стадион: «Санкт-Петербург». 40132 зрителя.

Судья: Владимир Чистяков (Балашиха).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Смольников, Кришито, Оздоев (Ригони, 53 (Мевля, 90)), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси (Заболотный, 64).

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Занев, Милькович, Рязанцев (Идову, 65), Гащенков, Форбс (Огуде, 75), Эззатоллахи, Оланаре (Бодул, 77).

Предупреждения: Зайцев (22), Гащенков (26), Заболотный (71), Кришито (78), Эззатоллахи (82), Нигматуллин (90), Паредес (90),

Удаления: Ерохин (67), Кришито (90), Зайцев (90).

14 (5) удары (в створ) 4 (2)

14 фолы 15

5 угловые 4

66 офсайды 32

53 % владения мячом 47

Всю игру петербуржцы провели в атаке, а пермский клуб грамотно оборонялся и не позволял хозяевам создать голевой момент у своих ворот. Несмотря на удаление Ерохина на 67-й минуте, сине-бело-голубые продолжили взламывать оборону соперника. Концовка игры была омрачена поведением фанатов «Зенита»: они кидали в голкипера Нигматуллина файерами, судья несколько раз был в шаге от увода игроков в подтрибунное помещение. В компенсированное время арбитр удалил и футболиста «Зенита» (Кришито), и игрока «Амкара» (Зайцев), но голов зрители так и не увидели. После этой ничьей

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»