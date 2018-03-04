Премьер-лига. 21-й тур. «Уфа» и «Динамо» сыграли вничью

В рамках 21-го тура «Уфа» принимала на своем поле московское «Динамо». Гости не сумели одержать победу, но одно очко команда Дмитрия Хохлова набрать смогла.

Премьер-лига. 21-й тур.

УФА – ДИНАМО – 1:1 (0:1)

Стадион: «Нефтяник». 6000 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Уфа»: Беленов, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Неделчару, Стоцкий (Засеев, 82), Пауревич, Салатич, Сысуев (Обляков, 74), Фатай.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шунич, Рауш, Цаллагов, Ташаев, Соу, Черных (Грулев, 82), Луценко, Марков.

Голы: 0:1 – Марков (17, с пенальти), 1:1 — Пауревич (51).

Предупреждения: Неделчяру (46), Соу (70).

9 (2) удары (в створ) 4 (3)

14 фолы 12

4 угловые 0

4 офсайды 4

54 % владения мячом 46

Особо опасных моментов в первые 15 минут команды создать не сумели. На 17-й минуте новичок «Динамо» Марков был сбит в штрафной соперника, после чего реализовал заработанный пенальти. В начале второго тайма Константин Рауш ошибся на своей половине поля после чего Стоцкий выполнил навес, а Пауревич забивал уже в пустые ворота. В концовке встречи «Уфа» поддавливала соперника, но больше забитых мячей в игре не было. «Уфа» набирает 28 очков, «Динамо» остается в зоне стыковых матчей с 23-мя баллами.

Фото: официальная группа Уфы вконтакте

Источник: Еженедельник Футбол