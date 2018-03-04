Премьер лига. 21-й тур. «Тосно» на выезде одолел «СКА-Хабаровск»

В очередном матче 21 тура Российской футбольной Премьер-лиги выясняли отношения два аутсайдера турнира — «СКА-Хабаровск» и «Тосно». Все решил единственный гол, забитый гостями во втором тайме.

Премьер лига. 21-й тур.

СКА-ХАБАРОВСК — ТОСНО — 0:1 (0:0)

Стадион: имени Владимира Ленина. Хабаровск. 4 марта. 5310 зрителей

Судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин (Калинский, 67), Тубич, Богаев, Карпов, Никифоров, Самсонов, Кабутов, Карасев, Федотов (Савичев, 46), Секульски (Маркович, 75).

«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, Маргасов, Дугалич, Галиулин (Труич, 76), Мирзов (Макаров, 80), Жигулев, Нуну Роша (Карницкий, 88), Полетанович, Погребняк.

Голы: 0:1 — Мирзов (69)

Предупреждения: Мирзов (24), Богаев (30), Тубич (39), Чернов (41), Жигулев (67), Самсонов (72), Опарин (90).

5 (4) удары (в створ) 10 (6)

23 фолы 11

2 угловые 4

2 офсайды 3

47 % владения мячом 53

Первый тайм прошел в равной борьбе с обилием стыков, из-за чего уже к перерыву арбитр встречи вынес игрокам четыре предупреждения. Обе команды имели возможности для гола, но забить до перерыва так и не получилось. Во втором тайме «Тосно» все чаще стал угрожать воротам хозяев. Особенно активничал левый хавбек гостей Резиуан Мирзов, и на 69-й минуте его проход увенчался отличным обводящим ударом, с которым Довбня не справился — 0:1. В оставшееся время хабаровчане перехватили инициативу и попытались устроить навал на ворота Опарина, но защитники «Тосно» надежно действовали в воздухе и не дали хозяевам создать ничего опасного. Таким образом, «СКА-Хабаровск» потерпел седьмое поражение подряд и еще глубже осел на последнем месте таблицы, имея в активе всего 12 очков. «Тосно» набрал 23 очка и на время выбрался из зоны вылета, заняв 12 место и на одно очко опередив «Динамо», которое сегодня встретится в гостях с «Уфой».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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