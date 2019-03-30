Премьер-лига. 21-й тур.«Спартак» обыграл «Ахмат»

«Спартак» обыграл «Ахмат» в Грозном. Денис Глушаков забил в концовке.

Премьер-лига. 21-й тур

АХМАТ — СПАРТАК — 1:3 (1:1)

Грозный. 30 марта.

Стадион: «Ахмат-арена».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо (Нижич, 72), Плиев, Уциев, Шиманьски, Иванов, Раванелли (Бериша, 77), Швец, Исмаэл, Балай (Мбенг, 82).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Боккетти, Комбаров (Айртон, 64), Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Ташаев (Мелкадзе, 60), Глушаков, Гулиев, Зе Луиш, Луис Адриано.

Голы: 0:1 — Адриано (7, с пенальти), 1:1 — Балай (9), 1:2 — Адриано (68), 1:3 — Глушаков (90).

Предупреждения: Семенов (6), Зе Луиш (16), Плиев (18), Боккетти (21), Иванов (77), Айртон (78), Мелкадзе (83), Гулиев (90).

Удаление: Семенов (63).

12 (7) удары (в створ) 7 (7)

15 фолы 16

5 угловые 4

0 офсайды 0

41 % владения мячом 59

Уже на седьмой минуте встречи форвард «Спартака» Луис Адриано реализовал удар с пенальти, открыв счет в матче. Однако уже через две минуты Беким Балай забил ответный мяч. Первый тайм протекал в равной борьбе, так и завершившись вничью

Во втором тайме случилось переломное событие. На 63-й минуте вторую желтую карточку получил защитник «Ахмата» Андрей Семенов и был удален. После этого москвичи взяли игру в свои руки. Уже через пять минут Луис Адриано снова огорчил голкипера хозяев, а в компенсированное арбитром время Денис Глушаков точным ударом установил окончательный счет матча — 3:1.

Фото: ФК «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»