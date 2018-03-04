Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» и «Спартак» мячей не забили

В центральном матче тура «Локомотив» принимал «Спартак». Погода не дала командам показать свой привычный футбол, а игра завершилась вничью 0:0.
Премьер-лига. 21-й тур.
ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0
Стадион: «РЖД-Арена». 25000 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний-Новгород).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Джано, 78), Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 65), Зобнин, Промес, Луис Адриано.
Предупреждения: Ещенко (22), Максимович (25), Фернандеш (40), Зобнин (70), Комбаров (76), Кутепов (81).
10 (5) удары (в створ) 10 (5)
12 фолы 17
2 угловые 6
2 офсайды 3
48 % владения мячом 52
В первой половине встречи хозяева поля выглядели лучше «красно-белых». Хорошую возможность открыть счет имел Фернандеш, но после его удара со штрафного мяч пролетел рядом со штангой. Из-за погоды у команд не получалось комбинировать и играть в свой привычный футбол. Во втором тайме «Спартак» стал больше играть на половине поля соперника, что несколько раз приводило к опасным моментам. «Локомотив» отвечал контратаками, но кроме неплохого момента Фернандеша «железнодорожники» создать не сумели. Вывести вперед гостей мог вышедший на замену Мельгарехо, но перекинуть Гилерме футболист не смог. Игра так и завершилась нулевой ничьей. «Локомотив» набрал 46-е очко и опережает «Краснодар» на 7 баллов. «Спартак» занимает третью позицию с 38-ю баллами.
Фото: твиттер «Спартака»
Источник: Еженедельник «Футбол»