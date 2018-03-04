Премьер-лига. 21-й тур. «Локомотив» и «Спартак» мячей не забили

В центральном матче тура «Локомотив» принимал «Спартак». Погода не дала командам показать свой привычный футбол, а игра завершилась вничью 0:0.

Премьер-лига. 21-й тур.

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК – 0:0

Стадион: «РЖД-Арена». 25000 зрителей.

Судья: Михаил Вилков (Нижний-Новгород).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Джано, 78), Глушаков, Самедов (Мельгарехо, 65), Зобнин, Промес, Луис Адриано.

Предупреждения: Ещенко (22), Максимович (25), Фернандеш (40), Зобнин (70), Комбаров (76), Кутепов (81).

10 (5) удары (в створ) 10 (5)

12 фолы 17

2 угловые 6

2 офсайды 3

48 % владения мячом 52

В первой половине встречи хозяева поля выглядели лучше «красно-белых». Хорошую возможность открыть счет имел Фернандеш, но после его удара со штрафного мяч пролетел рядом со штангой. Из-за погоды у команд не получалось комбинировать и играть в свой привычный футбол. Во втором тайме «Спартак» стал больше играть на половине поля соперника, что несколько раз приводило к опасным моментам. «Локомотив» отвечал контратаками, но кроме неплохого момента Фернандеша «железнодорожники» создать не сумели. Вывести вперед гостей мог вышедший на замену Мельгарехо, но перекинуть Гилерме футболист не смог. Игра так и завершилась нулевой ничьей. «Локомотив» набрал 46-е очко и опережает «Краснодар» на 7 баллов. «Спартак» занимает третью позицию с 38-ю баллами.

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»