Премьер-лига. 21-й тур. «Краснодар» взял три очка в матче с «Анжи»

«Краснодар» встречался с «Анжи» в родных стенах. Хозяева встречи разгромили соперника, забив пять безответных мячей.

Премьер-лига. 21-й тур

КРАСНОДАР — АНЖИ — 5:0 (2:0)

Краснодар. 30 марта. 23 256 зрителей.

Стадион: «ФК Краснодар».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Скопинцев, Петров (Стоцкий, 72), Перейра, Газинский (Голубев, 72), Классон (Уткин, 71), Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов.

«Анжи»: Дюпин, Эльмурзаев, Удалый, Белов, Гиголаев (Кацаев, 54), Гайдаров (Маркелов, 54), Закиров, Ондуа, Кулик, Ахъядов, Понсе (Агаларов, 72).

Гол: 1:0 — Вандерсон (18), 2:0 — Классон (38 — с пенальти), 3:0 — Сулейманов (55), 4:0 — Игнатьев (67), 5:0 — Сулейманов (70).

Предупреждения: Петров (30), Белов (41), Маркелов (87).

23 (9) удары (в створ) 2 (1)

13 фолы 11

2 угловые 1

0 офсайды 0

75 % владения мячом 25

В первом тайме хозяева встречи обеспечили себе преимущество, забив два мяча. Счет открыл Вандерсон, бразилец после перепасовки с Классоном вышел на рандеву с Дюпиным и точно пробил. Незадолго до перерыва «быки» реализовали пенальти. Удар исполнил Классон. Во второй половине встречи «Краснодар» продолжил проводить атаки и увеличил счет до крупного. Сулейманов замкнул головой пас Игнатьева. Нападающий, недавно вернувшийся в основной состав «Краснодара», затем сам отметился забитым мячом. Точку поставил Сулейманов, оформив дубль за 20 минут до конца основного времени. 5:0 — уверенная победа команды Мурада Мусаева. «Краснодар» прервал безвыигрышную серию в чемпионате, которая длилась восемь игр. Одновременно продолжается беспроигрышная серия «быков» на домашней арене — 11 игр, последнее поражение состоялось в августе в матче со «Спартаком».

Фото: твиттер клуба «Краснодар»

Источник: Еженедельник «Футбол»