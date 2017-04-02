Премьер-лига, 21-й тур. ЦСКА выигрывает у «Крыльев Советов» и продолжает погоню за «Спартаком»

Завершился очередной матч 21-го тура чемпионата России. Московский ЦСКА без особых проблем разобрался с самарскими «Крыльями Советов»

Премьер-лига. 21-й тур.

ЦСКА – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 2:1 (1:0)

Москва. 2 апреля.

Стадион: «ВЭБ Арена». 12470 зрителей.

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий (Игнашевич, 36), Васин, В. Березуцкий, Вернблум, Тошич, Фернандес, Головин (Кучаев, 85), Натхо, Витиньо (Оланаре, 64), Ионов.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Гаджибеков, Зотов, Божин, Надсон (Зуев, 46), Глеб (Паскуато, 65), Зинков, Мияйлович, Громов (Бруно, 74), Корниленко.

Голы: 1:0 – Головин (16), 2:0 – Натхо (48), 2:1 — Паскуато (72).

Предупреждения: Фернандес (19).

16 (2) удары (в створ) 10 (4)

11 фолы 13

11 угловые 4

1 офсайды 4

52 % владения мячом 48

С самого начала встречи «армейцы» захватили инициативу и расположились на половине поля соперника. Уже на 19-й минуте Александр Головин завершил начатую самим собой атаку и открыл счет в матче. Вынужденная замена Алексея Березуцкого на Игнашевича лишь укрепила оборону красно-синих, самарцы не могли создать опасных моментов в штрафной площади соперника. В начале второго тайма Натхо удвоил преимущество хозяев. После гола хавбека «Крыльев» Паскуато москвичи несколько растерялись, но вовремя собрались и смогли предотвратить атаки у ворот Игоря Акинфеева. 2:1 — футболисты Виктора Гончаренко с 42 очками догоняют в турнирной таблице «Зенит». Отставание от «Спартака» составляет три балла.

Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»