Премьер-лига. 21-й тур. «Арсенал» победил «Ахмат» в самой концовке

Матч 21-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» завершился победой хозяев – 1:0. Гол был забит уже в добавленное время.

Премьер-лига. 21-й тур.

АРСЕНАЛ – АХМАТ – 1:0

Тула. 4 марта.

Стадион: «Арсенал». 20048 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Горбатенко, Маига (Джорджевич, 45), Чаушич, Ткачев (Хагуш, 72), Кангва, Дзюба.

«Ахмат»: Гудиев, Анхель (Родолфо, 36), Уциев, Семенов, Мохаммади, Швец, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Лео Жаба, 70), Балай (Бацуев, 83).



Гол: 1:0 — Чаушич (90)

Предупреждения: Хагуш (80), Дзюба (90), Григалава (90), Чаушич (90).

Удаление: Родолфо (90).



4 (1) удары (в створ) 3 (1)

13 фолы 13

6 угловые 4

2 офсайды 5

48 % владения мячом 52

Вслед за «Локомотивом» и «Спартаком» тульский «Арсенал» и «Ахмат» принялись играть в футбол в совсем неподходящую для этого погоду. . Команды изо всех сил старались порадовать публику хоть одним забитым мячом, однако ждать этого пришлось до самого конца. Единственный мяч в концовке забил Горан Чаушич. После этого у гостей был удален Родолфо. «Ахмат» с 26 очками занимает восьмое место. У «Арсенала» 28 очков и седьмая позиция.

Фото: ПФК «Арсенал»

Источник: Еженедельник «Футбол»