Премьер-лига. 21-й тур. «Арсенал» победил «Ахмат» в самой концовке

Матч 21-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» завершился победой хозяев – 1:0. Гол был забит уже в добавленное время.
Премьер-лига. 21-й тур.
АРСЕНАЛ – АХМАТ – 1:0
Тула. 4 марта.
Стадион: «Арсенал». 20048 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, Григалава, Комбаров, Горбатенко, Маига (Джорджевич, 45), Чаушич, Ткачев (Хагуш, 72), Кангва, Дзюба.
«Ахмат»: Гудиев, Анхель (Родолфо, 36), Уциев, Семенов, Мохаммади, Швец, Иванов, Роши, Исмаэл, Митришев (Лео Жаба, 70), Балай (Бацуев, 83).
Гол: 1:0 — Чаушич (90)
Предупреждения: Хагуш (80), Дзюба (90), Григалава (90), Чаушич (90).
Удаление: Родолфо (90).
4 (1) удары (в створ) 3 (1)
13 фолы 13
6 угловые 4
2 офсайды 5
48 % владения мячом 52
Вслед за «Локомотивом» и «Спартаком» тульский «Арсенал» и «Ахмат» принялись играть в футбол в совсем неподходящую для этого погоду. . Команды изо всех сил старались порадовать публику хоть одним забитым мячом, однако ждать этого пришлось до самого конца. Единственный мяч в концовке забил Горан Чаушич. После этого у гостей был удален Родолфо. «Ахмат» с 26 очками занимает восьмое место. У «Арсенала» 28 очков и седьмая позиция.
Фото: ПФК «Арсенал»
Источник: Еженедельник «Футбол»