Премьер-лига. 21-й тур. «Анжи» вырывает ничью в концовке встречи с «Рубином»

В рамках 21-го тура «Анжи» принимал на своем поле «Рубин». Команды разошлись миром, а Ивелин Попов забил первый мяч за казанский клуб.

Премьер-лига. 21-й тур.

АНЖИ – РУБИН – 1:1 (0:1)

Стадион: «Анжи-Арена». 11000 зрителей.

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Анжи»: Лория, Данченко (Лескано, 89), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 78), Маркелов, Поку (Бакаев, 43), Хубулов, Будковский.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).

Голы: 0:1 – Попов (36), 1:1 — Лескано (90).

Предупреждения: Камболов (18), Тетрашвили (33), Могилевец (37), Кузьмин (55), Будковский (64), Нобоа (77), Самарджич (80).

12 (4) удары (в створ) 4 (3)

8 фолы 22

5 угловые 5

1 офсайды 2

61 % владения мячом 39

В первой половине команды создали несколько опасных моментов, но только гости сумели отличиться: арендованный у «Спартака» Ивелин Попов забил первый мяч за «Рубин» в официальных матчах. Самое интересное пришлось на концовку встречи, когда хозяева поля создали опасный момент, но Сослан Джанаев выручил свою команду. В ответной контратаке «казанцы» могли удваивать преимущество, но не совсем хорошо сыграли Попов и Лестьенн. В добавленное арбитром время вышедший на 89 минуте на замену Хуан Лескано взял на себя смелость и сравнял счет ударом в дальний угол ворот.

Фото: ФК «Анжи»

Источник: Еженедельник «Футбол»