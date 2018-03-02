Премьер-лига. 21-й тур. «Анжи» вырывает ничью в концовке встречи с «Рубином»

В рамках 21-го тура «Анжи» принимал на своем поле «Рубин». Команды разошлись миром, а Ивелин Попов забил первый мяч за казанский клуб.
Премьер-лига. 21-й тур.
АНЖИ – РУБИН – 1:1 (0:1)
Стадион: «Анжи-Арена». 11000 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
«Анжи»: Лория, Данченко (Лескано, 89), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Антон, Тетрашвили (Калмыков, 78), Маркелов, Поку (Бакаев, 43), Хубулов, Будковский.
«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке, Могилевец, Нобоа, Подберезкин, Попов (Жемалетдинов, 89), Азмун (Карадениз, 73).
Голы: 0:1 – Попов (36), 1:1 — Лескано (90).
Предупреждения: Камболов (18), Тетрашвили (33), Могилевец (37), Кузьмин (55), Будковский (64), Нобоа (77), Самарджич (80).
12 (4) удары (в створ) 4 (3)
8 фолы 22
5 угловые 5
1 офсайды 2
61 % владения мячом 39
В первой половине команды создали несколько опасных моментов, но только гости сумели отличиться: арендованный у «Спартака» Ивелин Попов забил первый мяч за «Рубин» в официальных матчах. Самое интересное пришлось на концовку встречи, когда хозяева поля создали опасный момент, но Сослан Джанаев выручил свою команду. В ответной контратаке «казанцы» могли удваивать преимущество, но не совсем хорошо сыграли Попов и Лестьенн. В добавленное арбитром время вышедший на 89 минуте на замену Хуан Лескано взял на себя смелость и сравнял счет ударом в дальний угол ворот.
Фото: ФК «Анжи»
Источник: Еженедельник «Футбол»