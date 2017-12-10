Премьер-лига. 20-й тур. «Спартак» взял верх над ЦСКА в дерби

В 20-м туре РФПЛ перед зимней паузой прошло столичное дерби. «Спартак» одержал победу над ЦСКА.

СПАРТАК — ЦСКА – 3:0 (1:0)

Москва. 10 декабря.

Стадион: «Открытие Арена». 44 062 зрителей.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Таски, Кутепов, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Самедов (Пашалич, 66), Промес, Мельгарехо (Роша, 82), Адриано (Зе Луиш, 78).

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (Кучаев, 79), Васин, Березуцкий В., Набабкин, Фернандес, Головин, Натхо, Дзагоев, Витиньо (Макаров, 87), Вернблум.

Голы: 1:0 – Промес (11), 2:0 – Промес (61), 3:0 – Пашалич (90+8).

Предупреждения: Головин (78), Вернблум (86), Набабкин (90), Березуцкий В. (90+2)



14 (9) удары (в створ) 10 (3)

2 фолы 8

5 угловые 3

3 офсайды 0

45 % владения мячом 55

В преддверии этой встречи оба клуба завершили свое выступление в Лиге чемпионов на минорной ноте. Армейцы с первых минут попытались навязать спартаковцам свою игру. Попытка закончилась голом, который Акинфеев доставал из сетки уже на 10-й минуте. Неудачную серию в матчах с ЦСКА прервал Квинси Промес. Голландец впервые поразил ворота красно-синих в своем восьмом дерби. Несмотря на активную игру в первом тайме футболисты Виктора Гончаренко так и не смогли извлечь из своего владения мячом ничего существенного. А дубль Промеса на 61-й минуте и вовсе парализовал агрессивность атак красно-синих. В матче было жарко не только на поле, но и на трибунах: главный арбитр встречи Алексей Николаев дважды останавливал игру из-за задымления поля. Финальную точку поставил Марио Пашалич в концовке компенсированного времени, доведя счет до разгромного 3:0.

Источник: Еженедельник «Футбол»

Фото: твиттер ФК «Спартак»