Премьер-лига. 20-й тур. «Ахмат» победил «Уфу» в гостях

«Ахмат» минимально обыграл «Уфу». Единственный гол забил Антон Швец.

Премьер-лига. 20-й тур

УФА — АХМАТ — 0:1 (0:0)

Уфа. 17 марта.

Стадион: «Нефтяник».

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Сысуев (Алиев, 70), Тилль, Бизяк (Вомбергар, 65), Ванек (Пауревич, 76), Аликин, Кротов.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Плиев, Родолфо, Уциев, Шиманьски (Иванов, 84), Исмаэл, Раванелли (Бериша, 73), Швец, Мохаммади, Балай (Мбенг, 67).

Гол: 0:1 — Швец (72)

Предупреждения: Ванек (2), Живоглядов (24), Исмаэл (33), Мохаммади (62).

9 (1) удары (в створ) 9 (5)

10 фолы 13

3 угловые 5

1 офсайды 1

53 % владения мячом 47

«Уфа» уступила «Ахмату» в домашнем матче и продлила безвыигрышную серию в чемпионате России до 6 игр. Первый тайм голов не подарил, да и в целом игра смотрелась довольно блекло. Во второй половине встречи «Уфа» имела несколько моментов, но так и не смогла их реализовать. Гости же стали играть активнее, добившись в итоге результата. Единственный гол в матче на 72-й минуте забил полузащитник Антон Швец, откликнувшейся на передачу Раванелли. Для полузащитника этот гол стал вторым в нынешнем сезоне РПЛ.

Фото: твиттер клуба «Уфа»

Источник: Еженедельник «Футбол»