Премьер-лига. 20-й тур. «Арсенал» уверенно победил «Енисей»

«Арсенал» провел первый матч на домашней арене в Туле в 2019 году. Команда Игоря Черевченко одержала победу над «Енисеем».
Премьер-лига. 20-й тур
АРСЕНАЛ — ЕНИСЕЙ — 2:0 (1:0)
Тула. 16 марта.
Стадион: «Арсенал».
Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Огуде, Сарр, Кутьин.
Голы: 1:0 — Мирзов (30), 2:0 — Горбатенко (88).
Предупреждения: Джорджевич (9), Савичев (17), Горбатенко (58), Ткачев (59), Ятченко (69), Левашов (71).
7 (3) удары (в створ) 6 (1)
11 фолы 17
2 угловые 2
0 офсайды 1
44 % владения мячом 56
Гости в середине тайма могли повести в счете, но удар Огуде пришелся в перекладину. Тульский клуб забил гол по истечении получаса матча, Мирзов дальним ударом забил мяч в девятку. Полузащитник забил четвертый гол в сезоне. До перерыва счет встречи не изменился. Во втором тайме «Енисей» имел возможность сравнять счет, удар Данченко отбил Левашов. «Арсенал» ответил контратакой, Кангва прострелил в центр штрафной, но удар Горбатенко был заблокирован. Кутьин не смог воспользоваться ошибкой Комбарова, не попав в створ ворот с считанных метров. В конце матча «Арсенал» реализовал еще один момент. Горбатенко на исполнение пробил в дальнюю девятку. «Арсенал» продолжает победную серию в домашних стенах. Последний раз туляки проигрывали 24 августа. «Енисей» терпит третье поражение подряд в выездном матче.
Фото: твиттер клуба «Енисей»
Источник: Еженедельник «Футбол»