Премьер-лига. 20-й тур. «Арсенал» уверенно победил «Енисей»

«Арсенал» провел первый матч на домашней арене в Туле в 2019 году. Команда Игоря Черевченко одержала победу над «Енисеем».

Премьер-лига. 20-й тур

АРСЕНАЛ — ЕНИСЕЙ — 2:0 (1:0)

Тула. 16 марта.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко (Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 81), Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев, 46), Савичев (Саркисов, 46), Хубулов (Комков, 81), Огуде, Сарр, Кутьин.

Голы: 1:0 — Мирзов (30), 2:0 — Горбатенко (88).

Предупреждения: Джорджевич (9), Савичев (17), Горбатенко (58), Ткачев (59), Ятченко (69), Левашов (71).

7 (3) удары (в створ) 6 (1)

11 фолы 17

2 угловые 2

0 офсайды 1

44 % владения мячом 56

Гости в середине тайма могли повести в счете, но удар Огуде пришелся в перекладину. Тульский клуб забил гол по истечении получаса матча, Мирзов дальним ударом забил мяч в девятку. Полузащитник забил четвертый гол в сезоне. До перерыва счет встречи не изменился. Во втором тайме «Енисей» имел возможность сравнять счет, удар Данченко отбил Левашов. «Арсенал» ответил контратакой, Кангва прострелил в центр штрафной, но удар Горбатенко был заблокирован. Кутьин не смог воспользоваться ошибкой Комбарова, не попав в створ ворот с считанных метров. В конце матча «Арсенал» реализовал еще один момент. Горбатенко на исполнение пробил в дальнюю девятку. «Арсенал» продолжает победную серию в домашних стенах. Последний раз туляки проигрывали 24 августа. «Енисей» терпит третье поражение подряд в выездном матче.

Фото: твиттер клуба «Енисей»

Источник: Еженедельник «Футбол»