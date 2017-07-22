Премьер-лига. 2-й тур. «Зенит» вырывает победу у «Рубина»

Первый домашний матч «Зенита» в этом сезоне закончился первым поражением на выезде для «Рубина» после возвращения Курбана Бердыева. В составе питерцев первый матч сыграл Дмитрий Полоз, а форвард Себастьян Дриусси впервые отличился за новый клуб и стал героем встречи.

Премьер-лига. 2-й тур

ЗЕНИТ — РУБИН – 2:1 (0:1)

Санкт-Петербург. 22 июля.

Стадион «Зенит». 25570 зрителей.

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха)

Зенит: Лунев, Кришито, Иванович, Нету, Смольников, Кокорин, Паредес, Кузяев, Шатов (Полоз, 79), Друисси (Ерохин, 90), Дзюба (Жулиано, 64).

Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Кудряшов, Гранат, Набиуллин, Сонг, Оздоев, Камболов, М’Вила, Канунников (Азмун, 63), Жемалетдинов (Карадениз, 63).

Голы: 0:1 – Жемалетдинов (45), 1:1 – Друисси (52), 2:1 — Друисси (90)

Предупреждения: Набиуллин (14), Карадениз (73).

12 (4) удары (в створ) 7 (2)

12 фолы 14

5 угловые 2

0 офсайды 1

71 % владения мячом 29

«Зенит» действовал нерешительно в атаке, за что получил гол в самом конце первой половины игры. Рыжиков выбил мяч от своих ворот, Нету проиграл борьбу Жемалетдинову, тот оказался один на один с Луневым и ударом в ближний угол открыл счет. В перерыве капитан питерцев Кришито заявил, что судья играет за казанцев. На второй тайм «Зенит» вышел с настроем переломить игру и сходу сравнял счет. Первый мяч за новый клуб забил Друисси. Кроме того, матч стал дебютным для Дмитрия Полоза. Когда казалось, что матч завершится в ничью, Друисси неожиданно ворвался в штрафную казанцев и оформил «дубль»

Фото: Сергей Дроняев

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