Премьер-лига, 2-й тур. «Урал» добивается выездной победы над «Динамо»

Завершилась очередная игра второго тура РФПЛ. «Динамо» не сумело набрать очков во встрече с «Уралом».

Премьер-лига. 2-й тур

ДИНАМО — УРАЛ – 0:1 (0:0)

Химки. 23 июля.

Стадион «Арена Химки». 20125 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж)

«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Ионов (Луценко, 78), Зотов, Панченко, Сов (Сапета, 35), Бечирай (Вандерсон, 51).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Бавин, 87), Емельянов, Кулаков, Лунгу (Чантурия, 79), Бикфалви.

Голы: 0:1 — Чантурия (89).

Предупреждения: Меркулов (57), Бавин (90).

20 (9) удары (в створ) 10 (1)

8 фолы 9

10 угловые 3

3 офсайды 1

65 % владения мячом 35

Основным моментом в первом тайме стало жесткое столкновение двух игроков «Динамо», по итогам которой Сов покинул поле на носилках. Во второй половине встречи москвичи пытались организовать опасную атаку, но уральцы справлялись с угрозами. Счет был открыт за несколько минут до финального свистка: вышедший на замену игрок «Урала» Чантурия нанес точный крученый удар по воротам Шунина. «Шмели» набрали 4 очка и переместились на четвертую позицию в турнирной таблице.

Фото: твиттер ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»